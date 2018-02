Unitat contra el Feixisme i el Racisme utilitza la història per combatre el racisme

El grup berguedà Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR)- Berguedà ha organitzat aquest cap de setmana una xerrada col·loqui per tractar la presència islàmica al Berguedà i els elements que en deriven d'aquesta, com per exemple en algunes figures de la Patum i l'escut de Berga. La xerrada va tenir lloc al Casal Cívic de Berga i va comptar amb una sala plena d'assistents.

La xerrada va constar de dues parts: en la primera, la historiadora berguedana Marta Artigas, membre de la Plataforma d'UCFR al Berguedà, i experta en la gestió del Patrimoni Islàmic va exposar de manera sintètica la presència musulmana a la península i la seva evolució a Catalunya. Segons fonts de l'entitat, aquesta va posar de relleu les relacions que s'havien establert entre els indígenes i els àrabs i va trencar mites que existeixen al voltant d'aquest període araboislàmic. La seva part va concloure amb l'explicació del curt període de presència islàmica al Berguedà. En la segona part, el també historiador berguedà Toni Gol va centrar-se en aquelles narracions fetes per historiadors berguedans que parlen sobre aquest període, i va explicar l'origen popular d'algunes comparses de la Patum, com els gegants o les guites.

Tal i com han explicat fonts del col·lectiu, l'objectiu de la xerrada va ser el "d'explicar a la població berguedana una part de la història que sovint ha quedat en un segon terme o simplement esborrada de la memòria col·lectiva. Des d'UCFR Berguedà creiem que entendre la història ens ajuda a fer-nos-la nostra i a comprendre el nostre passat col·lectiu i alhora ajudar-nos a treballar per a la diversitat social a la nostra comarca."

A més, al llarg del cap de setmana UCFR Berguedà va dur a terme altres activitats. El dissabte 17 de febrer al matí alguns membres de la plataforma van repartir fulletons informatius del grup al llarg del mercat setmanal i de la Fira Internacional del Formatge. I el diumenge 18 de febrer va celebrar assemblea oberta per encarar les activitats del mes de març. Aquesta assemblea es va celebrar per primera vegada a l'Hotel d'Entitats de Berga on tots els diumenges a la tarda el grup tindrà sala reservada tal i com es va explicar en la presentació de la plataforma.