Un conte en anglès sobre la mineria arriba a les aules berguedanes

Des d'aquest curs, els alumnes de primària de les escoles del Berguedà podran conèixer la història de la mineria a la comarca d'una manera diferent i atractiva: a través de la història de The Shiny Black Stone, un conte en anglès que explica l'evolució del que va dels sectors econòmics més importants del Berguedà. La iniciativa ha sorgit del grup de treball de mestres d'anglès del Berguedà i ha estat confeccionat per set docents: Iolanda Carrillo, Eva Corominas, Ester Gabriel, Judit Palau, Núria Prat, Isabel Rumbo i Lara Saenz, i les il·lustracions són de Mireia Font.

El llibre es va presentar la setmana passada a la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet i la iniciativa ha comptat amb el finançament del Consell Comarcal del Berguedà, l'Ajuntament de Cercs, la Diputació de Barcelona, el Servei Educatiu del Berguedà i el Centre de Recursos Pedagògics del Berguedà. De moment s'han editat un centenar d'exemplars que es repartiran als centres educatius i a les biblioteques, i també a les institucions que han col·laborat en el projecte. A més a més, el Museu de les Mines de Cercs ha impulsat l'edició de dos cents exemplars més per poder-los posar a la venda, amb l'objectiu de fer arribar el conte i la història de la mineria més enllà de les aules berguedanes.

Tal i com ha explicat a Regió7 Isabel Rumbo, una de les promotores de la iniciativa, el projecte va sortir del grup de treball de mestres d'anglès que es troben de manera periòdica per preparar materials pedagògics per treballar a les aules. «Intentem elaborar materials conjunts per poder-los fer servir a les classes i en aquest cas, va sortir la idea de fer un llibre per disposar d'una eina per utilitzar a l'aula», diu Rumbo. En aquest cas, la proposta va anar més enllà i va ser ben valorada pel Consell Comarcal que ha estat l'encarregat d'impulsar-ne l'edició, amb la col·laboració de la resta d'institucions.

Per a les mestres, aquest és un llibre que té la finalitat d'explicar l'evolució de la història de la mineria als alumnes dels cursos més avançats de primària. A més a més, expliquen que s'ha pensat per poder-lo fer servir a les classes de coneixement del medi social, tenint en compte que molts centres ja utilitzen la llengua anglesa en d'altres assignatures, i no únicament a l'hora d'anglès. «És un material que servirà per explicar la història de la comarca i a més a més, que permetrà adquirir nou vocabulari específic», ha afegit.

Segons fonts del Consell Comarcal, aquest conte es podrà relacionar amb el programa Coneixement actiu història comarca revolució industrial, dirigit als alumnes de cicle superior dels centres educatius, que inclou visites escolars al Museu Tèxtil de la Colònia Vidal, a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou, al Tren del Ciment i al Museu de les Mines de Cercs, que permet «visualitzar d'una manera més pràctica la història de la revolució industrial del Berguedà».