La Fira de la Tòfona aposta per divulgar l'ús a la cuina d'aquest preuat bolet

La Fira de la Tòfona del Berguedà que organitza l'Ajuntament d'Olvan arriba la seva desena edició redoblant la seva aposta per donar a conèixer l'utilització d'aquest preuat bolet la cuina. Per això s'ha elaborat una recepta que es repartirà durant la mostra que se celebra el 24 i el 25 de febrer "de manera gratuïta. La recepta presentada en format de cartolina pretén facilitar que tothom s'atreveixi a cuinar una recepta senzilla amb tòfona. Aquesta acció també es va portar a terme a la Mostra Gastronòmica del Pèsol Negre de Gósol i en el sopar gastronòmic del Blat de Moro Escairat de Gironella" han informat fonts de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

La Fira constarà d'una jornada tècnica que enguany serà el 24 e al matí on s'explicarà una experiència de l'aprofitament de la tòfona en el turisme per una empresa familiar, "La tòfona de la Conca" a càrrec de Dídac Espasa. I la recuperació de la producció de tòfona silvestre mitjançant reforestacions a càrrec de Daniel Oliach tècnic especialista del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Finalment també es realitzarà una xerrada a càrrec de Francesc Mauri meteoròleg de TV3 sobre "Tendència futura en el canvi climàtic".

Hi haurà un petit tast com a cloenda a càrrec del Restaurant Sol i Cel.

A l'espai firal hi haurà un parada de tòfona fresca i altres parades de productes alimentaris elaborats amb tòfona, com formatges, embotits i també productes d'artesania on l'objecte protagonista és la tòfona "com és el cas d'una parada de sabons fets amb tòfona o una altra parada amb joies de tòfona" han indicat fonts de l'Agència.

Concurs infantil de tofonaires

Una de les novetats d'enguany é sun concurs infantil de tofonaires "on es vol fer participar als nens i nenes de fins a 8 anys, que de forma lúdica hauran de trobar tòfones amagades. Les inscripcions pel concurs infantil es faran el mateix diumenge a Cal Rosal."

Un altre canvi és que el concurs de gossos tofonaires es realitzarà el dissabte a la tarda a les 16h. Fins ara s'havia fet diumenge al matí. Totes les inscripcions per participar en el concurs ja estan plenes, contant amb 12 participants, alguns del Berguedà, però també del Maresme, el Barcelonès, del Vallès Oriental, el Bages i l'Anoia. Els participants que s'inscriguin a partir d'ara entraran en reserva per si hi ha alguna baixa.