La Catalunya Central demana 6,1 milions d'ajudes del programa europeu Leader

Tèxtil Tàpias, una de les empreses que van gaudir d´ajuts Leader per fer millores a la convocatòria del 2016 ARXIU PARTICULAR

El Grup d'Acció local de la Catalunya Central ha rebut un total de 45 sol·licituds d'empreses del Berguedà, Bages, Moianès i Lluçanès per valor de més de 6 milions d'euros d'inversió. I demanen 1,9 milions d'euros de subvenció a través de la nova convocatòria dels fons Leader.

Al Berguedà s'han fet peticions per valor de 2.220.409,40 euros; al Moianès per 3.052.811,01 euros, al Bages per 637.807,92 euros i al Lluçanès per import de 204.831 euros. La resolució de les ajudes no se sabrà fins a l'abril, segons han explicat a aquest diari fonts de l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya central amb seu al Berguedà.

Les ajudes són d'entre el 20% el 40% del cost del projecte. Hi ha dues línies de subvencions dina d'aquest fons Leader: una per a empreses agroalimentàries i una altra per a tot tipus d'empreses de serveis i turístiques des d'1 fins a 250 treballadors. Un cop el comitè de valoració hagi resolt a qui es donen les ajudes demanades i en quin import, el termini per executar les obres proposades per cada empresa és fins al juny del 2019.