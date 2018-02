El Casal de la Gent Gran d'Avià celebra tres dècades de vida en plena forma

El febrer del 1988 va constituir-se la primera junta del Casal de la Gent Gran d'Avià. L'alcalde de l'època, Ricard Coma, va impulsar la creació d'aquesta entitat amb l'objectiu de generar un punt de trobada i dinamització per a la gent gran del municipi. Trenta anys després, amb una història d'alts i baixos, el Casal de la Gent Gran manté la seva activitat en plena forma, i ha esdevingut un dels pilars del teixit associatiu de la vila per la seva implicació, sempre que fa falta, en esdeveniments del poble. Aquest cap de setmana, l'entitat celebra el 30è aniversari amb actes diversos i amb un reconeixement especial per als que van impulsar-la.

L'actual presidenta del casal, Rosa Gonfaus, ha explicat que l'entitat té actualment més de quatre-cents socis, tot i que també ha matisat que no tots s'impliquen en el dia a dia de l'entitat. Durant tres dècades, els membres d'aquest club social han realitzat una gran quantitat de sortides pel territori, així com també han impulsat activitats per als seus socis i per a la resta de veïns. Actualment mantenen la seva activitat amb garanties, però Gonfaus fa una crida als veïns a unir-se a l'entitat i a participar en les seves activitats. «Els usuaris cada vegada són més grans, i alguns es van morint, i costa que ens vingui gent nova, de mitjana edat», detalla. «Hi ha persones que tenen una imatge equivocada del que fem i estem oberts a tothom qui vulgui venir, perquè ens fan falta idees noves per dinamitzar encara més el casal», ha afegit.

L'equipament, situat a la plaça de l'Ateneu, obre de dilluns a diumenge de 4 a 7 de la tarda, on un grup habitual de persones s'hi troba per jugar a cartes, al dòmino o fer petar la xerrada. També setmanalment s'hi realitzen activitats com classes d'informàtica, d'anglès, de pachtwork, i punta de coixí, entre d'altres. Un cop al mes, s'organitza un viatge i també se celebren totes les tradicions i festes. A més a més, de manera paral·lela, tot i que no s'organitza directament des del casal, cada setmana es programa una caminada i també es fan sessions de petanca. Una de les celebracions més consolidades i que apleguen més veïns és la festa de la gent gran, en la qual s'aprofita per homenatjar els veïns que celebren els 80 anys.

L'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, ha valorat molt positivament la tasca del casal. «Sempre estan al peu del canó quan se'ls necessita i són una entitat molt activa al municipi», ha remarcat. En el mateix sentit, Gonfaus també es mostra molt agraïda al suport que reben per part del consistori. «Sempre tenim un sí per resposta, i això és d'agrair», ha afirmat.

Activitats d'aniversari

Per donar les gràcies a les persones que van impulsar la iniciativa ara fa trenta anys, el consistori i l'actual junta de l'entitat volen retre homenatge als regidors que en el seu moment van tirar-la endavant. Per això demà, diumenge, en el dinar de celebració que tindrà lloc a l'Ateneu, es farà un petit reconeixement a l'alcalde i regidors de l'època, i també als sis presidents que ha tingut l'entitat abans que Rosa Gonfaus: Lluís Coma i Enric Tort, ja traspassats, i Ramon Aymerich, Pere Closa, Joan Sigüenza i Àngel Belmonte.

Les activitats de celebració d'aquest 30è aniversari, però, van iniciar-se ahir, amb la inauguració de l'exposició fotogràfica 30 anys d'història, 30 anys de persones, amb un recull d'imatges d'aquestes tres dècades. També ahir, la treballadora social Maribel Iglesias va oferir una xerrada titulada «El paper dels casals de gent gran en la societat actual».

Avui, dissabte, a les 5 de la tarda, serà el torn de l'actuació del grup Aiva, que per manca d'efectius es dissolen aquest any «i als quals també volem retre un petit homenatge», ha avançat Gonfaus. Avui al matí, abans del dinar de germanor, hi haurà un concert-vermut amb les Veus del Ter, que també amenitzaran la sobretaula després de l'àpat.