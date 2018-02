El col·lapse dels Rasos els caps de setmana

L'estació dels Rasos de Peguera viu en una paradoxa permanent d'ençà del seu tancament l'any 2004. Tot i que va tancar perquè, entre altres raons, no podia garantir la innivació de les seves pistes peruqè no disposava de canons per produir neu artificial. Des d'aleshores cada hivern, quan hi neva bé, s'omple de persones que volen trepitjar blanc, lliscar pels prats (les antigues pistes) coberts de neu amb trineus, plàstics, caminar amb raquetes, llançar-se boles de neu, jugar-hi, esbargir-se, veure-la de prop.

Tot i que els Rasos és una estació tancada, continua sent la més propera a Barcelona i accedir-hi és gratuït. Malgrat que diferents cartells prohibeixen entrar-hi i lliscar-hi, ningú en fa cas. Si les pretensions dels visitants no van més enllà de trepitjar la neu i esbargir-se enmig d'un paisatge blanc, aquest és un espai adequat. Quan neva i fa bon temps, la caretera d'accés es col·lapsa perquè no hi ha prou espai d'aparcament per a tants cotxes com s'hi acumulen. Quan l'estacionament de dalt la plaça de la Creu és ple i també el del carril reservat als aparcaments situat a la mateixa carretera BV-4243, els cotxes aparquen més avall, sobretot a la zona del xalet-refugi.

Les aglomeracions de visitants obliguen la policia catalana a tancar la via a l'alçada de la font Negra. Al tram de carretera a l'entorn del refugi, estret i sense vorals, la policia hi posa cons perquè els cotxes no hi aparquin i garantir així la fluïdesa de la circulació de vehicles. L'objectiu és que si calgués mobilitzar vehicles d'emergència es pogués fer.

Els responsables del xalet-refugi dels Rasos de Peguera del Centre Excursionista Montserrat són Jaume Palau i Iris Viso, que reclamen millores . Quan hi ha neu pateixen la manca d'aparcament d'aquest servei (el propietari de l'esplanada de davant de l'edifici i dels entorns és el mateix que el de l'estació dels Rasos) i també que es posin multes als conductors que aparquen als vorals. Una altra problemàtica és que quan la policia talla la carretera s'han trobat que alguns dels seus clients que tenien el dinar encarregat i pagat no hi han pogut arribar perquè no els deixaven passar, explica Jaume Duran. Aquesta situació s'ha exposat a l'Ajuntament de Castellar del Riu i al Consell, però no s'han aconseguit solucions, fins ara. Jaume Palau i Iris Viso han proposat que quan es talli la carretera s'estableixi un servei de busos llançadora que faciliti l'accés a la zona. Aquesta és una proposta que també es va fer arribar al seu moment a representants de les administracions, sense resultats. Ho constata Toni Barat, president de l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, que també ha fet de mitjancer entre els gestors del refugi davant de les administracions.

Per la seva banda, Adrià Solé, l'alcalde de Castellar del Riu, explica que el problema rau en el fet que els terrenys del voltant de l'edifici del refugi són del propietari dels Rasos. «La carretera és de la Diputació i els terrenys són privats». Solé creu que la manca d'aparcament s'hauria de solucionar «posant-se d'acord entre ells».

D'altra banda, l'alcalde ha exposat que «l'únic sistema que queda» quan la carretera d'accés als Rasos i el carril d'aparcament que hi ha queda ple de cotxes aparcats «és tallar la carretera». El batlle evidencia que la «massificació» que pateixen els cap de setmana que hi ha neu els Rasos «té difícil solució», ja que els visitants hi van atrets «per una neu gratuïta i de proximitat».



Servei de 'food truck'

Un servei que s'ha posat en marxa a la plaça de la Creu per atendre els nombrosos visitants de l'antiga estació dels Rasos és una food truck, La Fuka, que regenten una jove parella de la Garriga, Oriol Fontalet i Patrícia Capella. «L'any passat vam poder parlar amb l'amo de l'estació i ens va oferir provar de venir a l'època de bolets i de neu perquè a l'hivern és una època dolenta per a les foods trucks perquè costa més que la gent surti. Vam decidir instal·lar-nos aquí i va anar prou bé i aquest any repetim», expliquem. «Donem un servei que no hi ha a l'estació de fa temps. A veure si es pot remuntar alguna cosa» dels Rasos.

Aquesta food truck hi és els caps de setmana d'hivern. «A les 10 del matí ja estem oberts fins a les 3 o 4 de la tarda, quan comença a baixar la feina». Expliquen que el seus clients «estan molt contents perquè almenys poden prendre un entrepà o una beguda». A la zona no hi ha lavabos ni tampoc altres serveis més enllà dels contenidors de la brossa.