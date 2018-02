La sequera del 2017 deixa una de les pitjors temporades de la tòfona negra

La temporada de recol·lecció de la preuada tòfona negra ( Tuber melanosporum) s'acaba el 15 de març. Tanmateix, a hores d'ara ja es pot afirmar que ha estat una de les pitjors que es recorden en els darrers anys , segons ha corroborat a Regió7 Daniel Oliach. Es confirmen així els pronòstics que experts micòlegs van fer per a aquest diari a l'inici de la campanya, el novembre. La causa d'aquesta migrada producció és la mateixa que en el cas dels bolets: manca d'humitat per la falta de pluja i la persistent sequera. En el cas de les tòfones de conreu, l'afectació ha estat menor (tot i que també ho han notat) perquè les poden regar.

La producció de tòfones silvestres a Itàlia i a França, dos països productors de Tuber melanoporum, i en el cas d'Itàlia, de l'exclusiva i cobejada Tuber magnatum piko «és dolenta» , postil·la Oliach. Pel que fa a Catalunya, la campa-nya és «molt i molt dolenta». Així doncs, el mercat s'abasteix de la producció de tòfones de conreu de les plantacions de la província de Terol, com les de San Agustín, que un grup de propietaris forestals, pagesos i actors econòmics de la Catalunya Central van anar a visitar el 2014. De les 40 tones de tòfones que es calcula que es produeixen a Espanya, 36 provenen d'aquestes plantacions.

L'elevada demanda i l'escassa oferta ha fet que els preus estiguin a uns 300 euros el quilo, per sobre dels d'altres temporades. Un quilo de tòfona negra de mida petita es cotitza a preu de venda al públic a uns 1.000 euros. Es calcula que una ració de tòfona són 10 grams per persona o menys. Els preus de la tòfona varien tant per l'època (no es cotitza igual una tòfona madura que una de més verda) com per la mida, la perfecció, la qualitat i, és clar, per la llei d'oferta i demanda.

Deu anys de fira a Cal Rosal



Aquest cap de setmana se celebrarà la desena edició de la Fira de la Tòfona del Berguedà a Cal Rosal. La mostra tindrà una jornada tècnica dissabte al matí, on s'explicarà una experiència de l'aprofitament de la tòfona en el turisme per una empresa familiar, «La tòfona de la Conca», a càrrec de Dídac Espasa. I la recuperació de la producció de tòfona silvestre mitjançant reforestacions, a càrrec de Daniel Oliach, tècnic especialista del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Finalment, també es farà una xerrada a càrrec de Francesc Mauri, meteoròleg de TV3 sobre «Tendència futura en el canvi climàtic». A l'espai firal hi haurà un parada de tòfona fresca i parades de productes alimentaris elaborats amb tòfona, com formatges, embotits i també productes d'artesania on l'objecte protagonista és la tòfona, «com és el cas d'una parada de sabons fets amb tòfona o una parada amb joies de tòfona», han indicat fonts de l'agència. Una de les novetats de la mostra serà un concurs infantil de tofonaires diumenge, «on participaran nens i nenes de fins a 8 anys, que de forma lúdica hauran de trobar tòfones amagades».