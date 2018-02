La taxa de supervivència dels projectes d'emprenedoria augmenta al Berguedà

La filosofia emprenedora ha crescut a la comarca del Berguedà en els darrers anys i cada cop hi ha més persones que volen entrar al mercat amb la seva idea de negoci, o que aposten per deixar el seu lloc de treball per muntar un nou projecte com a empresaris autònoms. L´Agència de Desenvolupament del Berguedà promou diversos serveis per fomentar l´emprenedoria i la creació d´empreses a la comarca. Un d´ells és el Concurs d´Idees Emprenedores, que des del 2012 incentiva el talent creatiu i emprenedor, amb l´objectiu de dinamitzar i promocionar la iniciativa emprenedora al Berguedà. La proposta, que ha celebrat la seva sisena edició, ha servit perquè hagin sortit a la llum 110 projectes. Una bona part s´han acabat materialitzant en una activitat econòmica, i la majoria encara continuen en marxa.

Tal com es desprèn de les dades facilitades per l´Agència de Desenvolupament del Berguedà, de les 110 propostes que s´han presentat al concurs en les seves sis edicions, 69 han optat a la categoria de millor emprenedor, per ser projectes que estaven molt avançats en la seva execució i alguns, també, ja en marxa. La resta, 41, han optat a rebre el premi a la millor idea, per ser projectes en estat de desenvolupament i amb algunes mancances per entrar al mercat. Pel que fa a la categoria d´emprenedor, les dades són molt positives pel que fa a la supervivència dels projectes. De les 69 iniciatives de negoci presentades, un 80% han acabat obrint (un total de 55), i d´aquestes, un 83% continuen funcionant (un total de 46).

Pel que fa a la categoria de millor idea, els resultats no són tan positius, tenint en compte que en molts casos, tot i que la idea té viabilitat, els emprenedors s´han trobat amb dificultats per trobar el finançament necessari per tirar-la endavant. En aquest cas, de les 41 iniciatives presentades, únicament 14 han començat el negoci. La supervivència d´aquestes, però, és alta, ja que únicament 2 han tancat, mentre que el 86% segueixen en peu.



Xifres positives

La directora d´Operacions de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà, Rosa Pujols, ha valorat molt positivament aquestes dades de supervivència de les línies de negoci que han passat pel certamen d´emprenedoria, així com també les xifres de supervivència de les empreses a la comarca que consten a l´estudi que realitza la Diputació de Barcelona respecte a les empreses que s´han creat a partir de l´assessorament de l´entitat, i que compara amb la resta de comarques de la província de Barcelona. «En el darrer estudi, publicat a l´inici del 2017, la taxa de supervivència de les empreses del Berguedà és del 79,2% al cap de tres anys per a les empreses creades el 2013 amb l´assessorament i acompanyament de l´Agència de Desenvolupament del Berguedà», ha destacat, 20,5 punts per sobre de la del conjunt dels centres locals de serveis a les empreses analitzats en l´estudi, i gairebé 15 punts superior a les dades de l´estudi publicat en referència a les empreses creades el 2012.



Fomentar l´emprenedoria

Per a Pujols, el certamen ajuda a visualitzar els projectes emprenedors, a compartir idees i valors entre els iniciadors dels projectes, i també a crear xarxa. El certamen, però, no és l´única iniciativa en l´àmbit d´emprenedoria. En aquest sentit, Pujols ha recordat que l´Agència ofereix «suport als emprenedors en la creació i posada en marxa de la iniciativa empresarial, des de l´assessorament en el pla de negoci, la recerca de finançament, ajuts i subvencions, l´oferta d´espais per iniciar l´activitat en el viver d´empreses; passant per accions de capacitació, tallers, formacions específiques com l´Escola d´Estiu per a Persones Emprenedores, els cafès de l´autònom, les càpsules formatives per a personal autònom...; així com les accions de seguiment i programes de consolidació empresarial».

A més a més, per a aquesta institució, l´emprenedoria «és una de línies de treball estratègiques per a l´impuls de la comarca», diu Pujols, i «una prova d´això són els projectes que des de fa anys hem impulsat en escoles i centres de secundària com són el programa Cultura Emprenedora a l´Escola i el Programa Empresa Jove Europea», on participen pràcticament totes les escoles i instituts de la comarca.

Segons la directora d´Operacions de l´Agència, «tot suma», i una de les noves accions en aquesta línia és la de fomentar la relació entre els participants al concurs per crear xarxa. «És una experiència que hem començat a treballar enguany amb els candidats de l´última edició, amb espais per compartir idees, inquietuds, detectar necessitats, establir col·laboracions... Un treball basat a enfortir i donar suport a aquests projectes emprenedors», ha explicat.