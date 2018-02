Berga trasllada la celebració de la Fira de Maig de l'1 al primer cap de setmana

Enguany, la Fira de Maig, que tradicionalment se celebra el dia 1, canvia de data. Serà el primer cap de setmana de mes, el dissabte 5 i el diumenge 6. Les raons són que enguany l'1 de maig, el dia natural de la celebració, s'escau en dimarts i el consistori no la vol fer un dilluns i un dimarts. El consistori ha optat per traslladar-la al primer cap de setmana de maig, que sigui de dos dies, perquè d'aquesta manera els empresaris que hi exposen amortitzin la inversió que els suposa assistir al certamen. Al mateix temps, que la mostra sigui de dos dies evita el risc que l'estronqui completament la pluja. Al maig, la climatologia és molt canviat i la mostra berguedana ho pateix especialment si dura un sol dia.

Ja fa anys que es va establir que la Fira de Maig, coneguda també com de l'1 de maig, seria d'un sol dia quan s'escaigués entre setmana, i de dos dies quan la data caigués a prop del cap de setmana, divendres i dissabte, dissabte i diumenge o diumenge i dilluns. Per exemple, l'any passat va ser el diumenge 30 d'abril i dilluns 1 de maig, el 2016 es va celebrar el dissabte 30 d'abril i el diumenge 1 de maig i el 2015 va ser d'un sol dia, el divendres 1 de maig. I el 2014 la fira va ser un dijous i d'un sol dia, com també la jornada del 2013, que es va escaure en dimecres.

El regidor de Promoció Econòmica de Berga, Francesc Ribera, ha explicat a Regió7 que per als expositors ser-hi present i muntar els seus estands «costa molts diners». Que la fira duri dos dies i a més siguin en cap de setmana ajuda a amortitzar la inversió. Sobre el fet que tradicionalment s'hagi fet l'1 de maig, el regidor ha dit que «ja ens cuidarem de fer prou propaganda» perquè se sàpiguen les noves dates de celebració de la mostra. Les inscripcions per exposar al certamen són obertes fins al 25 de març al web de l'Ajuntament.

Les noves dates han estat ben rebudes pels expositors. Joan Boix, delegat al Berguedà de la Cambra de Comerç, creu que canvis com els d'enguany ajudaran a dinamitzar la fira i també a rendibilitzar la inversió dels expositors. L'altra cara de la moneda és que «es trenca la tradició de fer-la l'1 de maig». En termes similars s'ha expressat Toni Barat, president de l'Associació d'Hostaleria i Turisme. I Manela Quesada, del Grup Horitzó del Berguedà, que admet però que «canviar de data una fira que la gent la té memoritzada l'1 de maig pot despistar».