«La tòfona és un caprici que fa un esclat de bosc a la boca»

Al cor de Cal Rosal, situat al mig del recinte firal, el restaurant Sol i Cel es reivindica com un establiment que utilitza la tòfona tot l'any...



Vostès cuinen amb tòfona tot l'any perquè la seva especialitat són els bolets...

Sí, ara és la fira, però nosaltres sempre cuinem amb bolets, naturals i del temps, i quan no n'hi ha congelat, però bo.

Què aporta la tòfona al plat?

El seu gust. Sí que és un bolet car, però amb poca quantitat el plat augmenta de sabor i de valor. Nosaltres hi treballem molt.

Respecte d'altres bolets, què té d'especial la tòfona?

Quan et poses una tòfona laminada a la boca amb una llesca de pa amb oli i sal gruixuda... es produeix un esclat de sabor de bosc.

Veu que s'estigui popularitzant el seu consum en els últims anys?

No, al restaurant la treballem molt, però encara no s'ha estès al consum de les cases i als que van de restaurant perquè encareix el menú diari, i tampoc hi ha gent i butxaca per pagar-ho.

Aleshores, encara és una menja una mica exclusiva....

Jo crec que avui en dia la tòfona encara és un petit caprici.

Un plat que fa diumenge...

Sí, nosaltres, quan la tòfona està al punt més alt de la temporada, fem uns ous estrellats amb pernil ibèric i una ratllada de tòfona i... ostres, hi ha molta gent que ens ho demana, però, és clar... és un bolet del temps que pots consumir durant dos o tres mesos perquè si no, després, ja se'n va a un preu que puja pels núvols. Ara, val la pena i la gent ens demana molt aquest plat.