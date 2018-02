Berga i Canet de Mar inicien la campanya 'Esplèndid' per atraure visitants

Berga i Canet de Mar es converteixen a partir d'avui, i fins el diumenge 4 de març, en dos municipis "esplèndids". Tal i com ja va explicar Regió7 les dues poblacions posaran en marxa la campanya 'Esplèndid', una iniciativa ideada conjuntament per promoure i desestacionalitzar el turisme a través de l'intercanvi comercial, cultural i turístic entre ambdues poblacions. La campanya consisteix en promocionar el consum de productes i serveis dels establiments adherits al projecte per tal d'acumular saldo i gastar-lo al municipi contrari durant la setmana del 12 al 18 de novembre. Això farà que els usuaris gaudeixen del patrimoni cultural, la gastronomia, el paisatge i la natura de dues poblacions geogràficament diferents, però complementàries a l'hora d'oferir experiències entorn del mar i la muntanya al públic familiar procedent principalment de l'àrea metropolitana de Barcelona.

La campanya 'Esplèndid' no només contempla la vessant comercial, sinó que també compta amb el suport d'un munt d'associacions i entitats locals disposades a omplir els carrers i places d'activitats per a tots els públics durant la primera etapa del projecte. En el cas de Berga, s'han programat més d'una setantena d'activitats, la majoria de les quals seran gratuïtes, durant la setmana del 26 de febrer al 4 de març. Per exemple, hi haurà sessions i tallers relacionats amb la salut i el benestar personal com ara massatges, meditació, ioga, pilates, medicina tradicional xinesa, podologia, tècniques d'alliberament d'estrès, salut mental, quiropràctica, tecarteràpia i elaboració d'olis i cremes essencials. Paral·lelament, també hi haurà xerrades sobre alimentació i hàbits saludables, lactància i el sistema digestiu.

D'altra banda, hi haurà un ampli ventall d'actes culturals entre els que destaquen una lectura dramatitzada de poesia, actuacions i vermuts musicals, representacions teatrals, cinema, tallers de dansa lliure i dansa tradicional, balls de saló, balls en línia i ball country, sardanes, cercavila amb bastoners, exposicions fotogràfiques i mostres de pintura, entre d'altres. Tanmateix, hi haurà portes obertes als museus i espais d'interpretació de la ciutat (Casa de La Patum, Museu del Circ i Espai d'Interpretació de la Natura del Berguedà) i visites guiades per conèixer el patrimoni arquitectònic i històric donant un tomb per la Berga actual o tornat al passat per seguir els passos de les tropes franquistes en el moment de la seva entrada a la capital del Berguedà durant el final de la Guerra Civil. Els visitants també tindran l'oportunitat de conèixer el Santuari de Queralt, l'església de Sant Pere de Madrona i, fins i tot, podran fer una caminada fins a la Serra de Noet o realitzar una ruta en BTT per contemplar les esglésies romàniques de Pedret, Obiols, Santa Maria d'Avià i Sant Bartomeu.

L'activitat gastronòmica estarà centralitzada al passeig de la Indústria a través del mercat setmanal del dissabte i la celebració d'una fira de productes agroalimentaris i artesanals. Tot i això, també hi haurà tastos i àpats populars a l'eix comercial del carrer Major i es portaran a tallers per a aprendre a elaborar receptes aptes per a celíacs. Finalment, els infants també podran participar en diverses activitats com ara una jornada de jocs tradicionals, un espectacle teatral i un taller de dibuixos de La Patum.

En resum, seran set dies intensos per conèixer de prop les poblacions de Berga i Canet de Mar a través del seu patrimoni artístic, arquitectònic, cultural, humà i turístic. Per a més informació sobre la campanya, poseu consultar el portal web https://www.esplendid.cat/