Berga impulsa un projecte per promoure les relacions socials entre les dones

Berga comença la tercera edició del projecte 'Dones Actives' amb l'objectiu d'impulsar "les relacions socials entre les dones berguedanes a través d'activitats lúdiques, esportives i culturals". Aquesta és una iniciativa de l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Berga en col·laboració amb l'àrea de Polítiques Migratòries del Consell Comarcal del Berguedà i el suport de la Diputació de Barcelona. Fonts municipals han exposat que el projecte "vol contribuir a crear una xarxa d'espais en clau femenina per potenciar la interculturalitat i la cohesió social de les dones mitjançant l'ús social de la llengua catalana".

Des del març fins el novembre, llevat de l'agost s'han porgramat tot un seguit d'activitats gratuïtes. Els dilluns es farà zumba i els dimecre sioiga al cnetre esportiu Alter Sport, de 2/4 de 10 a 2/4 d'11 de matí.." Es tracta de sessions que permeten treballar l'empoderament personal i col·lectiu a través de l'autoconeixement de cos, la ment i l'emoció". D'altra banda, també hi haurà passejades culturals per conèixer la ciutat i el seu entorn així com per enfortir l'intercanvi espontani entre dones d'orígens i edats diferents. És previst que l'activitat es faci un dijous al mes, de 10 del matí a 12 del migdia. Per últim, també es realitzaran tallers mensuals sobre salut, gènere, cohesió, educació i creativitat a l'Hotel d'Entitats de Berga (antic Centre Cívic), de 10 del matí a 12 del migdia.

Els origens

L'origen de la iniciativa es remunta a l'any 2015 quan es realitzava el programa de capacitació lingüística 'Parlem Català'. Aquest projecte tenia l'objectiu de fomentar el coneixement i l'ús de la llengua catalana per afavorir la convivència i la diversitat cultural en l'espai públic. Posteriorment, es va implementar el 'Cicle de Formació Instrumental' per a l'alfabetització de persones adultes a través del Centre de Formació d'Adults Berguedà. La implantació d'aquestes dues accions va donar pas a la creació del programa 'Dones Actives' que enguany arriba a la tercera edició.