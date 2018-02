Campanya per la continuïtat de l'escola de Borredà

Borredà reprèn la campanya per a la continuïtat de l'escola. Tot i que enguany el procés de pre-inscripció a les escoles s'ha posposat fins tornant de Setmana Santa, a la de Borredà " ja ha tingut lloc una reunió amb representats de l'AMPA, mestres, equip de govern i oposició (CUP) per re-definir la situació en la que es troba el poble i l'escola. "

Una comissió formada per AMPA, mestres, equip de govern i oposició «veu de vital importància la continuïtat de l'escola i és per això que tots treballaran a la una en forma de xarxa per facilitar a noves famílies l'afincament al poble i a l'escola. (tenint una borsa de vivendes, facilitant contactes de feina) i «facilitant espais de trobada i intercanvi amb famílies i a l'escola» segons han fet públic aquest dilluns en un comunicat.

L'any passat es va engegar una campanya per impulsar l'escola i el poble a causa del descens de nombre habitants i l'alumnat. «Enguany la comunitat educativa reprèn les actuacions per captar famílies per a l'escola i així donar continuïtat a un projecte educatiu amb metodologies que tenen a l'alumne en el centre del procés d'ensenyament – aprenentatge». Actualment l'escola compta amb 10 alumnes de P3 a 6è. A més a més, al centre hi ha 4 alumnes que formen part del pla pilot de llar d'infants en les escoles rurals (primer cicle d'educació infantil - 1 a 3 anys) engegat aquest any i que compten d'una tècnica d'educació infantil.

L'escola disposa d'uns espais que «permeten el treball cooperatiu, manipulatiu i experimental, com també moments de treball emocional»

L'escola de Borredà juntament amb l'escola de Vilada formen la ZER Berguedà Centre que, «amb un renovat projecte, pretén situar les escoles en una línia pedagògica innovadora i adaptada a l'escola rural actual on les escoles es troben sota el paraigües d'un projecte conjunt de ZER pensat i impulsat per l'equip directiu de la ZER i que vetlla per una cohesió de les dues escoles fent trobades continuades per potenciar els projectes conjunts dels infants».

Un dels principis que es fomenten a la ZER Berguedà Centre «és la participació activa de les famílies dins de l'escola. En el cas de l'AMPA de Borredà s'ha fet un pas més i a part de l'implicació AMPA-escola, aquesta ha fomentat un teixit associatiu amb les altres entitats del poble entrant a formar part de l'organització conjunta d'activitats i festes de poble»