Desè aniversari del desdoblament de la carretera C-16

? El 2018 fa deu anys que el Berguedà té autovia fins a Berga. Si bé l'aleshores president José Montilla va inaugurar, el desembre del 2007, el viaducte de cal Prat que completava la conversió de la carretera en una autovia amb dos carrils de circulació per cada sentit, el 2008 va ser el primer any complet que la comarca va tenir el traçat íntegre de l'autovia. Aquesta via de comunicació s'ha convertit en un factor de competitivitat per al territori i ha reduït l'accidentabilitat.