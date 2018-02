Puig-reig demana als veïns estar alerta per "la magnitud" de la possible nevada i el fred

Arxiu particular

Una llevaneus obre pas a la carretera B-400 a la històrica nevada d´aquest mes a l´alt Berguedà Arxiu particular

L'alcalde de Puig-reig Josep Maria Altarriba ha fet públic un comunicat en què alerta que "davant les darreres previsions de neu i fred arribades dels serveis de meteorologia i tenint en compte la durada i la magnitud de les possibles afectacions al municipi, demanem a la població que extremi les precaucions durant els propers dies i que restringeixi la mobilitat al què és absolutament necessari".

L'alcalde de Puig-reig demana que "davant els possibles problemes que puguin patir els nostres conciutadans, demanaria que féssim xarxa tots plegats per tal de ajudar a qui ho necessiti, sobretot a les persones més vulnerables".

El batlle de Puig-reig explica que "des de la tarda de dilluns 26, tot dimarts 27 i fins al vespre de dimecres 28 de febrer és previst que hi hagi nevades a tot el territori català quedant afectat fins a cota 0 m. i també les principals vies de comunicació (C-16, C-25, C-55, ), així com també les vies secundàries i les de l'interior dels nuclis urbans. Esperem que els problemes no superin els previstos" rebla Jospe Maria Altarriba.