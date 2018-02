El trànsit de l'autovia C-16 fins a Berga augmenta per quarta anualitat seguida

El trànsit de vehicles a l'autovia C-16 entre Sant Fruitós de Bages i Berga continua creixent per quarta anualitat seguida, i així es referma la tendència a l'alça que manté des del 2013. Aquestes xifres l'acosten a nivells del 2010.

Segons les dades facilitades pel departament de Territori i Sostenibilitat, el 2017 aquest tram de la C-16 va registrar una Intensitat Mitjana Diària (IMD) de 20.704 vehicles. Aquesta xifra suposa un increment del 2% respecte dels 20.299 del 2016. L'augment del trànsit des del 2013 –quan l'autovia va registrar el volum més baix amb 18.433 vehicles d'ençà del seu desdoblament total fins a Berga– és del 12,32%. El flux circulatori del 2017 se situa a prop dels 21.031 vehicles que hi van passar l'any 2010 i també dels 21.211 del 2009 i dels 21.283 del 2008.

Aquestes xifres constaten la recuperació de l'activitat econòmica que fa que hi hagi hi més desplaçaments a la xarxa viària catalana, no només a la C-16, sinó en general. Ho ha explicat a Regió7 Ricard Font, secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat. «El creixement dels volums de trànsit s'està produint a tot el país. S'estan recuperant els nivells de mobilitat que hi havia els anys 2008 i 2009», quan van començar a davallar en patir els efectes de la recessió econòmica. «Hi ha més cotxes perquè hi ha més activitat econòmica en general» i es tendeix a assolir els nivells que hi havia abans de la crisi econòmica entre el 2007 i el 2008. De fet, ara fa una dècada va ser quan l'autovia fins a Berga va registrar un volum de trànsit més important fins ara amb 21.283 vehicles, una xifra que és el sostre de vidre d'aquesta via. L'augment de trànsit es dóna perquè «hi ha més gent que es mou perquè hi ha més activitat econòmica i també per turisme», apunta Font. L'autovia de la C-16 a Berga no és aleena a aquest fenomen general al país.



223 milions de peatge a l'ombra

El 2017 ha estat l'any que el Govern de la Generalitat ha hagut de pagar més diners en concepte de peatge a l'ombra de la C-16 d'ençà de la construcció de l'autovia fins a Berga, el 2008. Segons les dades facilitades pel departament de Territori i Sostenibilitat, l'executiu ha abonat a la concessionària Cedinsa 26,31 milions d'euros el 2017.

Des de l'any 2008 fins al 2017, la Generalitat ha hagut de pagar a l'empresa concessionària de la via un total de 223,16 milions d'euros. Aquesta despesa s'inclou al pressupost general anual del Govern.

El peatge a l'ombra, un sistema de finançament de carreteres que es va estrenar a Catalunya amb l'autovia de la C-16, consisteix que l'empresa adjudicatària, en aquest cas Cedinsa, fa l'obra i la paga. Posteriorment, el Govern li abona cada any una quantitat segons el trànsit que registra.

Tanmateix, l'increment del que ha de pagar la Generalitat no està lligat només al nombre de vehicles que circulen per la carretera. L'augment també es deu al fet que la concessió estableix que el preu s'apuja cada any el 2,5%. Per aquest motiu el que ha de pagar la Generalitat pel peatge a l'ombra ha crescut des de l'any 2008 (llevat del 2012, que va baixar), encara que el volum de vehicles hagi baixat.

La construcció d'aquesta autovia va costar 291,7 milions d'euros i el Govern n'acabarà pagant 1.011 milions, una xifra que no inclou l'IVA. El que paga la Generalitat a la concessionària en concepte de peatge a l'ombra inclou no només el cost de l'amortització de l'obra sinó altres despeses associades com, per exemple, els costos financers, les expropiacions i les despeses de conservació ordinària i extraordinària que ha de fer l'empresa concessionària fins que s'acabi la concessió, d'aquí a 20 anys, el 2038.