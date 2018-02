Berga acull estudiants europees del programa Science Girls

Des d'hir, un centenar de noies de vuit països europeus debaten a Berga la relació entre dones i ciència. Durant els dos darrers cursos les alumnes de l'institut Guillem de Berguedà -a través de l'Exploratori de Recursos de la Natura- Alba Ballarà, Laura Baraut, Blanca Corominas, Núria Cunill, Judith Devers, Judit Gonfaus, Tània Troya i Núria Vancell han treballat conjuntament amb la resta d'estudiants i docents del programa, per conèixer quina és la implicació de les dones en l'àmbit científic al seu entorn més proper, i també per detectar quines poden ser les causes de la poca presència de les dones en els àmbits relacionats amb la ciència. Fins divendres treballaran a Berga i també preveuen fer sortides al territori.