Nevada a Catalunya: Berga habilita una dotzena de punts per repartir potassa

L'Ajuntament de Berga ha habilitat una dotzena de punts per repartir potassa entre els veïns per tal d'ajudar a esquivar les molèsties derivades de la nevada que ha caigut en les darreres hores.



Entre els punts de repartiment hi ha el carrer de la Roca de la Pila, la Valldan, la plaça de la Font del Ros, els carrers de Fumanya i de Guillem, el passeig de la Pau, les places del Forn, de Sant Pere, de Santa Magdalena, de Viladomat, el passeig de la Indústria i la plaça de Gernika.





El consistori berguedà també ha emès un avís demanant als veïns que intentin reduir tan com sigui possible l'ús de vehicles privats durant les hores punta, com ara els moments en que els nens i nenes entren i surten d'escola, per tal d'evitar retencions i problemes de trànsit.