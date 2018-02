Nevades a Catalunya: Puig-reig demana seguir extremant les precaucions contra la neu

L'Ajuntament de Puig-reig ha emès un comunicat, aquest dimarts al migdia, recordant als seus veïns la necessitat de prendre mesures de precaució amb motiu de l'episodi de nevades que creua casa nostra. En el text, el consistori apel·la als ciutadans a seguir "extremant les precaucions durant els propers dos dies" alhora que fa una crida a limitar tan com sigui possible els desplaçaments amb vehicle particular i que, en el cas que sigui indispensable agafar el cotxe es faci amb rodes de contacte o utilitzant cadenes.

En el mateix comunicat el consistori demana a la població que "féssim xarxa tots plegats" per tal de ajudar a qui ho necessiti, sobretot a les persones més vulnerables.