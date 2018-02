El PDeCAT proposa posar una placa a la casa on va néixer el 'Casalets' a Berga

Reconèixer l'obra i la figura de Josep Maria Casals, el Casalets, un home vinculat a diferents entitats de Berga que va morir el 17 de novembre del 2017. Aquest és l'objectiu de la proposta que el grup municipal del PdeCAT-CDC presentarà en el ple de dijous.

Josep Maria Casals va formar part de diferents entitats de la ciutat o hi va estar vinculat: el Club d'Escacs, la colla sardanista Cim d'Estela, l'Agrupació Teatral La Farsa, l'handbol Berga, el Club Esportiu Berga i el Bàsquet Berga. Casalets va fer-se molt conegut a la ciutat per la seva col·lecció de signatures de personatges de tota mena, des del cineasta Orson Welles, quan va sojornar a Berga mentre rodava Campanades a mitjanit a Cardona, fins a persones anònimes. En el seu dia va donar a l'arxiu històric de Berga la seva col·lecció de fotografies de la vida quotidiana de la capital de mitjan segle XX. Va rebre el primer premi a la Cultura Popular atorgat pel consistori, el 1981. Casalets ha deixat una part del seu llegat a algunes de les entitats a les quals va estar vinculat.

Per tot plegat, el grup del PDeCAT-CDC proposa que l'Ajuntament posi una placa a la casa on va néixer -Cal Pastaseca, al número 5 de la plaça del Doctor Saló-, en el termini de dos mesos, on digui: «Josep Maria Casals Montañà, Casalets -home d'entitats- va créixer aquí».