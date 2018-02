El projecte d'ampliar l'autovia nord de la C-16 s'exposarà al públic a l'estiu

El projecte per ampliar l'autovia C-16 de Berga fins a Cercs i fer el tercer carril reversible fins a Bagà se sotmetrà a exposició pública durant dos mesos aquest estiu amb l'objectiu de recollir les propostes que puguin fer-hi els ciutadans. Després d'aquest tràmit, aquesta obra ja estarà a punt per sortir a concurs i licitar-la per a la seva execució.

En declaracions a Regió7, Ricard Font, secretari de Territori i Mobilitat, ha explicat que actualment «estem acabant els últims retocs» del projecte. Tècnics del departament de Territori i Sostenibilitat s'han reunit amb els alcaldes i representants del Berguedà per parlar-ne, així com de la manera que volen que s'encaixi aquesta via en els respectius termes municipals per on transcor-rerà, i de les connexions. «Hem intentat incloure-hi el màxim del que se'ns ha demanat», ha dit Font. De cara a la primavera o l'estiu el projecte sortirà a exposició pública i s'hi podran presentar al·legacions. Ricard Font ha explicat que l'objectiu és que l'obra es pugui licitar entre final del 2018 i el 2019 per part del Govern de la Generalitat. I ha afegit que, tot que l'executiu català està intervingut per l'aplicació de l'article 155, això no afecta la realització d'aquesta obra. «Seguim treballant per tancar els projectes que tenim», ha assegurat.

La intervenció consistirà a allargar 6,5 quilòmetres l'autovia des del seu acabament a Berga fins al terme de Cercs, i des d'allà fins a Bagà es farà un tercer carril reversible. Els treballs, que és previst que costaran uns 150 milions d'euros, es faran a l'actual traça de la carretera. Amb aquesta obra, la C-16 haurà de poder absorbir les puntes de trànsit d'uns 20.000 vehicles els caps de setmana de la temporada d'esquí que registra aquesta carretera entre Berga i Bagà, i que provoquen cues els divendres al vespre en sentit nord i els diumenges a la tarda en sentit sud. El mateix tram registra una circulació mitjana diària (IMD) d'entre 6.500 i 11.800 vehicles la resta de l'any.

Aquesta obra es farà en comptes del desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà. El Govern català ho va descartar en el seu dia per l'elevat cost econòmic que suposa aquella opció -almenys 700 milions d'euros-, presentada a Bagà el 9 de març del 2009 pel llavors conseller Joaquim Nadal. El desdoblament fins a Cercs i d'allà un tercer carril reversible és una versió de la proposta feta el 29 de novembre del 2013 a Berga per l'aleshores conseller Santi Vila.