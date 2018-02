Reprenen la campanya per a la continuïtat de l'escola de Borredà

Borredà reprèn una campanya per a la continuïtat de l'escola. Tot i que enguany el procés de preinscripció a les escoles s'ha posposat fins després de les vacances de Setmana Santa, a la de Borredà « ja ha tingut lloc una reunió amb representats de l'AMPA, mestres, equip de govern i oposició (CUP) per redefinir la situació en què es troba el poble i l'escola».

Una comissió formada per AMPA, mestres, equip de govern i oposició «veu de vital importància la continuïtat de l'escola i és per això que tots treballaran a l'una en forma de xarxa per facilitar a noves famílies l'establiment al poble i a l'escola (tenint una borsa d'habitatges, facilitant contactes de feina) i per facilitar espais de trobada i intercanvi amb famílies i a l'escola».

L'any passat es va engegar una campanya per impulsar l'escola i el poble a causa del descens del nombre habitants i de l'alumnat. L'escola té 10 alumnes de P3 a 6è. Hi ha 4 alumnes que formen part del pla pilot de llar d'infants en les escoles rurals (primer cicle d'educació infantil-1 a 3 anys) engegat aquest any.