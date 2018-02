Tranquil·litat al Túnel del Cadí a l'espera de la nevada

La circulació pel túnel del Cadí i el seu entorn, tant a la banda de la Cerdanya com del Berguedà ha estat molt tranquil·la durant la tarda d'aquest dimarts. Fins aquest punt no hi han arribat les precipitacions en forma de neu que han caigut per altres punts de Catalunya i la situació és la mateixa que d'un dia habitual. S'hi ha vist relativament poc trànsit i també alguns camions circulant-hi tot i que el seu pas està restringit, en el cas que pesin més de 7,5 tones, per totes les vies catalanes des de les 16 hores. A Berga, després de la neu caiguda, que ha emblanquinat el paisatge i s'ha acumulat als camps i les teulades, ha sortit el sol i fins i tot algunes persones han aprofitat per jugar amb la neu.

A la zona industrial de la capital del Berguedà s'hi han vist alguns camions aturats. Un d'ells el del Josep Duran, que havia de portar una mercaderia a Tarragona i no ho ha pogut fer a causa de la restricció de pas que s'ha fet efectiva a la tarda. En aquest sentit, ha dit que tot i que pot entendre la mesura, el seu sector patirà conseqüències econòmiques. "En el moment que passa això ja no ho pots recuperar, el client espera i toca anar més ràpid", ha explicat.