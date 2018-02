Berga mantindrà activat el pla d'actuació per risc de nevades fins dijous

L'Ajuntament de Berga ha decidit mantenir actiu el Pla d'Actuació Municipal (PAM) per risc de nevades fins que s'hagin completat les actuacions de neteja viària que permetin restablir la normalitat després dels episodis de neu que ha patit la ciutat des de dilluns. Segons informa el consistori en un comunicat, previsiblement, el dispositiu continuarà vigent fins dijous per garantir la retirada de neu dels carrers amb la màxima celeritat possible, tenint en compte el treball realitzat pels membres de les brigades municipals durant els darrers dies.



Recull d'actuacions realitzades durant les últimes hores

Arran de la previsió meteorològica que alertava de la repetició de nevades durant la matinada de dimecres, el consistori va posar en marxa un dispositiu preventiu format per 1 vehicle llevaneu equipat amb un dispositiu d'estesa de sal i 1 vehicle de control per recórrer les principals vies de circulació de la ciutat, des de les 8 del vespre.

A partir de les 5 del matí de dimecres s'han incorporat diversos efectius de forma progressiva per portar a terme la retirada de neu de la calçada i l'estesa de fundents durant tot el matí. Aquest dispositiu ha comptat amb 4 vehicles llevaneu (1 de propi i 3 d'externs), 1 vehicle extern d'estesa de potassa i 4 equips de neteja viària formats pel personal de les brigades municipals. A més, també hi ha hagut dos vehicles llevaneu addicionals per exercir tasques de suport al dispositiu esmentat.

Durant la tarda de dimecres s'ha disposat de 4 vehicles llevaneu per seguir retirant la neu del ferm i dijous al matí es procedirà a la retirada de neu de les voreres de forma manual amb personal de les brigades del consistori.

Serveis anul·lats com a conseqüència de les nevades



Tal i com es va anunciar durant la jornada d'ahir, el servei de bus urbà ha estat suspès aquest dimecres "preveient les dificultats de mobilitat causades per les precipitacions de neu registrades durant la matinada de dimecres".

Centres escolar tancats

Pel que fa als centres d'ensenyament, l'Escola Bressol Flor de Neu ha donat servei als usuaris de la llar d'infants amb normalitat. D'altra banda, la majoria d'escoles de primària i secundària han obert les seves portes aquest dimecres per oferir serveis mínims, però algunes han tancat al llarg del matí a causa de l'absència d'alumnes i, en alguns casos, per la manca de docents que no han pogut acudir als seus llocs de treball. També s'han anul·lat les classes de tarda previstes a l'Escola Municipal de Música de Berga, l'Escola d'Adults i l'Escola Oficial d'Idiomes del Berguedà.

Restabliment dels serveis l'1 de març

Aquest dijous, 1 de març, es preveu restablir el servei de transport públic urbà i també es reprendrà l'activitat lectiva a tots els centres d'educació primària i secundària de la ciutat, així com les activitats extraescolars i el servei de menjador dels equipaments educatius.