Les màquines llevaneu treballen per netejar l'eix del Llobregat

Les màquines llevaneu estan treballant per netejar l'eix del Llobregat per mantenir-la transitable. La intensificació de la nevada aquest matí de dimecres està cobrint de neu el Berguedà. Els respectius serveis de neteja de carreteres estan al carrer per mantenir les vies obertes tot i que la neu ha quallat en vies com la B-400 de Guardiola a Gósol on es necessari l'ús de cada en,es entre d'altres vies.

La màquina llevaneus encarregada de netejar l'eix del Llobregat. FOTO: Arxiu particular

Hi ha serveis però o que s'han vist afectats. A Berga, el consistori ha suspès el bus urbà "davant de les possibles dificultats de mobilitat causades per la neu". Totes les colles de primària i secundària ofereixen serveis mínims llevat de la Valldan que està tancada, segons informa lp'Ajuntament de Berga a través de twitter. L'escola Xarxa està oberta "però no hi haurà servei de menjador". També s'han suspès els camins escolars a causa de la nevada. A més, l'Escola Municipal de Música de Berga manté les classes suspeses. "Estem pendents de l'evolució dels temps" segons fonts del centre.

Un altre centre educatiu que ha tancat les seves portes per la nevada és l'institut Alt Berguedà de Bagà.

A Gironella s'ha anual.lat el mercat municipal que se celebra a la plaça de l'Ajuntament.