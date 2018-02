La nevada obligada a circular amb cadenes o rodes de contacte a Berga

La intensitat de la nevada que no para des d'aquest matí obliga a circular amb cadenes o rodes de contacte a l'interior del nucli urbà on s'acumulen més de 10 centímetres de neu. El consistori ha demanat a la població que no se circuli "si no és absolutament necessari" tal i com ha explicat a Regió7, el regidor Oriol Camps. "Si ens podem estalviar d'agafar el vehicle millor" ha indicat, per bé qu s'ha matisat que "no cal fer un drama".

L'Ajuntament de Berga ha mobilitzat 6 vehicles llevaneus, 1 vehicle d'estesa de fundents i 4 equips de neteja manual per fer les tasques de neteja viària " de le principals vies de circulació" del nucli urbà. A hores d'ara la situació "està controlada dins de la complicació" ha assenyalat el regidor Camps. Des de la tarda de dimarts i fins el migdia de dimecres, el consistori ha escampat unes 7 tonelada es de sal als carrers i voreres de la població per evitar que la neu es glaci, segons ha explicat el regidor.

Pla per nevades

L'Ajuntament de Berga va activar el Pla d'Actuació Municipal per nevades dilluns a la tarda en el primer episodi d endú i en l'actual aquest dispositiu està activat des dimarts a les 8 del vespre. Aquest pla preveu tallar diferents carrers amb molt a pendent com la baixada de l'hospital comarcal Sant Bernabé o el camí del polígon de la Valldan a la carretera de Sant Llorenç. L'executiu ha mobilitzat els efectius de les brigades per escampar sal durant tota la nit i netejar els carrers per garantir al màxim la mobilitat. També s'han repartit 14 contenidors de sal en diferenst punts del nucli urbà perquè els veïns els puguin utilitzar