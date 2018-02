Puig-reig demana als veïns que no circulin ni en cotxe ni a peu "si no és absolutament necessari"

L'Ajuntament de Puig-reig ha emès un comunicat aquest migdia de dimecres on demana a la població que "continuï extremant les precaucions i que no circuli "ni a peu ni amb cotxes¡" si no és absolutament necessari" atès que "la mobilitat és complicada". Al municipi s'acumulen uns 10 centímetres de neu a causa de la nevada que no para des de fa hores. Fonts municipals han informat que en el moment que "s'acabi aquest episodi de nevada, que segons les previsions serà pels volts de les 2 o les 3 de la tarda, amb els mitjans de què disposem s'intentarà restablir la normalitat viària el més aviat possible".

Els servei de transport escolar i el transport de viatgers ordinari d'Alsa han estat suspesos.

Segons el govern de Puig-reig els centres escolars del municipi romanen oberts "tot i que potser en alguns casos no hi haurà classes amb normalitat ja que alguns alumnes, mestre si professors no " hi han pogut arribar.