Reobren els 21 quilòmetres tallats de la C-16

Els 21 quilòmetres de la C-16 entre Berga fins passat Bagà ja han quedat reoberts. Segons el Servei Català de Trànsit, el túnel del Cadí no s'ha arribat a tallar en cap moment i, per tant, s'hi ha pogut circular amb normalitat. La via ha quedat tallada en aquests 21 quilòmetres en sentit nord a causa de vàries topades entre vehicles i per les màquines llevaneus que estan treballant en aquest tram en les tasques de neteja de la calçada, segons ha indicat el Servei Català de Trànsit. El tall s'ha dut a terme entre les 15:22 i les 16:36 hores, quan s'ha reobert totalment la C-16 entre Berga i fins passat Bagà.