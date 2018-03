Gironella inicia un estudi per donar vida al nucli antic i atraure-hi més veïns

L'Ajuntament de Gironella, juntament amb la Diputació de Barcelona, ha iniciat un projecte de revitalització del nucli històric amb l'objectiu de disposar d'un pla global que dinamitzi el barri i aconsegueixi atraure la població jove del municipi i entorn.

El projecte, que busca revertir la tendència en el procés de despoblament i decaïment de l'activitat comercial en què es troba el nucli antic de Gironella, «s'enfoca amb voluntat d'incorporar la visió de les entitats la ciutadania com a valor afegit en la diagnosi i elaboració de les propostes d'actuació», segons han explicat fonts municipals.

El consistori creu que la implicació dels gironellencs en aquest estudi és «important» per les aportacions que puguin fer-hi. El projecte inclourà un procés participatiu que obrirà espais de reflexió entre la ciutadania i implicarà col·lectius que vulguin participar en el procés de revitalització del nucli històric.

Actualment, el projecte es troba a la fase inicial amb el treball de camp que inclou entrevistes a entitats locals i vilatans. A final de gener, es va realitzar un taller a l'IES Pere Fontdevila per conèixer l'opinió i projecció del col·lectiu jove del municipi. A més, durant el mes de febrer s'han fet entrevistes a la ciutadania per aprofundir en la diagnosi sobre les possibles causes del despoblament del nucli històric. Aquesta fase també inclou tallers participatius amb els veïns de Gironella. El primer d'aquests tallers estava previst per a ahir, dimecres, al vespre, a l'església Vella, però es va suspendre pel temporal de neu que ha afectat la comarca.

En els darrers mesos, l'Ajuntament i la Diputació han treballat a nivell tècnic per saber quines són les necessitats i característiques del nucli antic de la vila.