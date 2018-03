S'obren les inscripcions per participar en l'organització del concert de Patum

L'Ajuntament de Berga ha obert la convocatòria per formar part de l'organització del concert de dissabte de Patum. L'esdeveniment, organitzat pel consistori en col·laboració amb les entitats locals de caire locals de caire cultural i juvenil, serà el dissabte, 2 de juny, en el marc dels actes de celebració de les festes de Corpus de 2018 que es portaran a terme del 30 de maig al 3 de juny a la ciutat de Berga.

El consistori ha obert un concurs públic adreçat a les associacions, entitats i fundacions culturals i/o juvenils sense ànim de lucre i amb seu a Berga per portar a terme el muntatge de les barres del concert de dissabte de Patum que es farà al passeig de la Indústria, a tocar del CAP Berguedà. Les bases contemplen la participació d'un màxim de 5 entitats que podran presentar les seves sol·licituds fins al 19 de març, enviant un correu electrònic a l'adreça vilanaaj@ajberga.cat.

La cessió de l'espai s'atorgarà per ordre d'inscripció i serà per a un període de dos anys consecutius, tot i que no serà obligatori exhaurir-los. Cal destacar que les associacions que hagin superat el període de temps esmentat hauran de cedir el seu lloc a les noves entitats participants sempre que se superi el nombre de places disponibles. Tanmateix, se celebrarà un sorteig públic per excloure els participants que hagin format part de l'organització del concert durant dos o més anys.

Cada associació haurà d'aportar un mínim de dues persones majors de 18 anys per realitzar les tasques d'organització de l'esdeveniment, així com per atendre les barres en cadascun dels torns del servei establerts. Les associacions participants en l'acte hauran d'assumir els càterings dels grups musicals que actuaran en el concert de Patum durant la nit de dissabte. A més, la comanda de beguda es realitzarà de forma conjunta i els beneficis també es repartiran a parts iguals entre les agrupacions responsables de l'organització de l'esdeveniment. Una de les novetats d'aquest any serà que els membres de les entitats hauran d'haver realitzat la formació sobre dispensació responsable i violències sexistes en l'àmbit de l'oci nocturn que ofereix el consistori berguedà en el marc de la campanya 'Vull la nit!'.

El 22 de març, a 2/4 de 8 de la tarda, es realitzarà una reunió informativa a l'Ajuntament de Berga per tal que les entitats inscrites puguin validar la seva participació en el concurs. Per a més informació, podeu consultar les bases al web municipal i al web oficial de La Patum de Berga.