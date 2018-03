Els treballadors de l'hospital de Berga reclamen cobrar el 50% de la paga extra del 2012

Els representants del comitè d'empresa de l'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga han reclamat al ple del consistori berguedà que se'ls pagui el 50% de la paga extra del 2012 i el retorn del 5% amb caràcter retroactiu de 6 mesos del 2015.

Pep Canudas, el president del comitè d'empresa del centre sanitari ha llegit la moció a a la sessió plenària d'aquest dijous en la que es posa de manifest que els treballadors de l'hospital tenen pendent de cobrar els conceptes esmentats fruits de les retallades d'un 5% dels sous aplicades des del 2010 als treballadors del centre a més de deixar d'abonar la paga extra de desembre del 2012 en aquest cas fins a la recuperació econòmica de l'Estat. En la moció es recorda que l'any 2016 l'Ajuntament de Berga pressupost a i fa efectiu el pagament del 75% de la paga del 2012 "estrictament als seus treballadors" i "presenta i aprova el pressupost de la Fundació Hospital Sant Bernabé sense tenir en compte el deute de la mateixa paga pels treballadors de dita fundació".

En aquesta moció es palesa que "el deute existent no són extres sinó part del seu salari i que ja fa anys que tant per llei, com per normativa o per conveni de sector haurien d'haver recuperat tal com ho ham fet la majoria de treballadors i funcionaris de les administracions i sector públic". El comitè ha proposat que es faci efectiu dins del segon trimestre de 2018 "la retribució pendent del 50% d'aquesta paga i el caràcter retroactiu del 5% dels mesos de maig a octubre (ambdós inclosos) de 2015, als treballadors de la Fundació Hospital Sant Bernabé".

La proposta ha estat aprovada per tots els grups. L'alcaldessa i presidenta del patronat Montse Venturós ha informat que la setmana entrant es convocarà una reunió del patronat on entre altres es tractarà el pagament d'aquests diners.