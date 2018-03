Alfons López: «Els corredors professionals volen batre el rècord i guanyar»

Berga celebra demà la sisena edició de la cursa 5 i 10 km urbans, organitzada pels Joves Atletes de Berga (JAB) i l'Ajuntament de la ciutat. Alfons López, president de l'entitat esportiva, que ja existia els anys 90 i va ser refundada el 2014, espera que la prova torni a ser un èxit, tal com ho ha estat en els darrers anys.

López, que forma part de la junta del Consell Esportiu del Berguedà, i que també és entrenador del JAB i de l'escola d'atletisme del club, recorda que les dues primeres edicions de la prova berguedana, que van tenir lloc els anys 2012 i 2013, les va organitzar de manera conjunta amb el club La sansi i el Club Atlètic Berga, i que un any es va deixar de celebrar, però que «el 2015 la vam reactivar ja des del JAB i s'ha mantingut durant aquests quatre anys», ha relatat.

Per a López, la cursa «es caracteritza per la bona organització que hi ha, amb espònsors que hi volen entrar cada any, i amb la participació d'atletes d'elit a escala estatal i mundial». El president del JAB creu que «té una bona acollida a la comarca» i una elevada participació, amb més de 300 persones, perquè està pensada perquè en formin part professionals, així com també el públic general. «És una cursa oberta a tothom, tant en l'àmbit popular com el professional. Els populars tenen diferents objectius: alguns, fer esport i finalitzar la cursa, d'altres, passar un bon matí fent salut; i d'altres, rebaixar la seva millor marca. Professionalment, la majoria busquen batre el rècord i guanyar, o si més no fer una bona marca i guanyar la prova».

La prova també inclou, de manera paral·lela, la Urban Kids, que organitzen conjuntament el JAB i el Consell Esportiu del Berguedà. Segons López, ha tingut molt bona acollida entre els petits corredors i dimecres ja n'hi havia 120 d'inscrits per participar-hi.

Més enllà de la competició d'aquest diumenge, el JAB manté la seva activitat amb entrenaments i activitats al llarg de l'any. Actualment, el club té 216 socis, i «està obert a tothom, des de gent que vol fer esport fins a gent que es vol federar per competir», recorda López. L'entitat està afiliada a les federacions catalana i espanyola d'atletisme i té en marxa un equip federat professional tant masculí com femení. El darrer va quedar va quedar en quarta posició al campionat de Catalunya de cros per clubs i també en un bon lloc al campionat d'Espanya de cros que va tenir lloc a Gijón.

El president també ha recordat que el club té en funcionament una escola d'atletisme per a infants des de ja fa tres anys, amb un entrenador titulat i dos monitors d'atletisme. Actualment, a l'escola hi ha inscrits 54 joves atletes des dels 5 fins als 16 anys. «Molts volen aprendre i d'altres també competir», diu López. Aquest any dos alumnes han quedat campions de Catalunya de cros en categoria aleví femení i aleví masculí.