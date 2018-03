El Berguedà, terra de futurs, nova marca territorial per projectar la comarca

Per la dreta Jordi Reixach, David Font i Imma Espel amb el lema i el logotip de la nova marca rere seu

El Berguedà, terra de futurs. Aquest és el lema de la nova marca territorial de la comarca que s'ha presentat aquest divendres a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou de Gironella. Una marca que no és només turística sinó transversal de tota la comarca segons ha destacat el president comarcal David Font en l'acte de presentació

El logotip de la marca que fa referència al Pedraforca i té formes arrodonides com el sostre d'una casa per transmetre la idea que la comarca és una terra d'acollida per a tothom.

Els objectius d'aquesta marca segons ha explicat Jordi Reixach, professor branding de creativitat i direcció d'art de la facultat de Turisme de la Universitat de Girona, són «incrementar la visibilitat i la reputació del Berguedà a Catalunya i els mercats de proximitat, incrementar el turisme de qualitat amb interessos i temàtiques emocionants, facilitar l'obertura d'empreses» relacionades amb l'economia verda, posicionar la comarca com una destinació a visitar però també «enfortir el sentiment de pertinença als territori» dels propis berguedans.

Es vol transmetre la idea que el Berguedà és una comarca de futur i un territori «emprenedor i de primer nivell a Catalunya» destacant l'estil de vida berguedà, la seva rica gastronomia, tradicions, el fet de poder viure en un espai amb natura propera, tranquil, amb arrels o indústries verdes.

El logotip de El Berguedà, terra de futurs, a partir d'ara es farà servir en tots els elements comunicatius o de marxandatge del Consell Comarcal del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament. Així mateix es convidarà als ajuntaments de la comarca a fer-ho igual que a les empreses i entitats berguedanes.

Campanya als busos de Barcelona

La primera campanya comunicativa de la nova marca territorial serà donar a conèixer el Berguedà a Barcelona i a la seva àrea metropolitana a través dels busos de la capital catalana i també els de la companyia Alsa que fan el servei de transport regular de viatgers a la comarca segons ha explicat Imma Espel la directora de Turisme de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Per aquest 2018 es destinaran entre 30.000 i 40.000 euros a campanyes de comunicació de la nova marca. És un projecte que s'anirà desenvolupant en els propers 5 anys