Cinc equips berguedans recorren el Marroc en Panda

«No ens ho pensàvem, però el desert enganxa», afirma Marc Rial, que juntament amb el seu company d´equip, Arnau Colillas, participa per tercer any a la Panda Raid. Una competició que posa a prova les capacitats físiques i mentals dels equips per recórrer els més de 3.000 quilòmetres pel desert amb el vehicles que han preparat per a l´ocasió i únicament guiats per una brúixola i el llibre de ruta. A aquests, cal sumar-hi la distància d´anada i tornada fins al punt de sortida i d´arribada.

L´any passat van ser quatre els equips berguedans que van atrevir-se a participar a la prova i enguany ja en són cinc. «Ho hem anat explicant a amics i coneguts, i la cosa ha anat creixent», diu Rial. «Havíem de ser vuit cotxes, però al final en som cinc». A banda de l´equip de Rial i Colillas, també hi participaran Josep Maria Guila-nyà i Xavier Vall; Lluís Torrascasana i Nil Anselmu; Joan Lluís Brau i Xavi Vila; i Joan Llordella i Sílvia Escriu. Dijous van sortir cap a Madrid, punt de concentració dels vehicles, i ahir iniciaven l´aventura cap al Marroc. Si no hi ha imprevistos, esperen tornar a ser en terres berguedanes el 13 de març. «Esperem no haver de tornar abans», bromeja Rial.

Els equips competeixen de manera individual, però enguany, a diferència de l´edició passada, hi participen extraoficialment com a conjunt. «Cadascú anirà a la seva, sobretot a les etapes cronometrades, però hi haurà una part del material que el compartirem i ens donarem un cop de mà quan faci falta». A banda dels petits col·laboradors que cada equip s´ha buscat, l´empresa Inforber és el patrocinador conjunt.

La despesa per participar-hi és elevada: una inscripció de 2.300 euros per equip més el cost de preparar els vehicles i adquirir el material. La prova, però, també té un vessant solidari, i és que una part dels diners de la inscripicó es destinen a projectes socials al ter-ritori. Enguany, la Panda Raid celebra la desena edició i hi participen uns 400 equips.