El Consell demana a la Diputació que assumeixi la carretera de Gisclareny

El Consell Comarcal del Berguedà ha demanat a la Diputació de Barcelona que assumeixi la titularitat del camí d'accés a Gisclareny,el municipi més petit de Catalunya. En el Pla zonal de la xarxa local de carreteres de l'ens provincial del Berguedà s'hi han inclòs dues de les tres carreteres que van triar consensuadament el consell d'alcaldes i el Consell Comarcal del Berguedà: la d'accés a Castell de l'Areny i la de Montclar. Tanmateix, l'ens provincial no hi ha inclòs Gisclareny. D'aquí que el president comarcal, David Font (de comú acord amb l'alcalde del poble, Joan Tor), hagi reclamat a Jordi Fàbrega, el diputat delegat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, que aquesta via «s'integri a la xarxa local» de la Diputació i que l'ens provincial «es faci càrrec de la titularitat de la carretera».

Fa anys que Castell de l'Areny, Montclar i Giscalreny reclamen infatigablement que les carreteres d'accés al nucli passin a administracions supramunicipals. Una de les raons principal és que ara pertanyen a municipis petits i que no disposen de recursos per assumir-les i fer-ne el manteniment. En el cas de Gisclareny, aquesta via arriba fins als 1.300 metres i fer-ne el manteniment a l'hivern és molt costós i supera les possibilitats de les arques municipals gisclarenyeses, tal com ha denunciat a aquest diari en diferents ocasions el seu batlle, Joan Tor.

Les carreteres que s'incloguin dins del Pla zonal seran objecte d'obres de millora per part de la Diputació, que «n'acabarà assumint la titularitat». El Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona té per objectiu «definir aquelles actuacions de millora sobre la xarxa local destinades a la seva modernització, l'adaptació de les carreteres a la situació actual i futura, no només als requeriments de seguretat viària, sinó també de funcionalitat, confort, integració en l'entorn o caràcter multiusuari, atenent als dèficits d'infraestructura actuals i a les previsions de desenvolupament que prevegi el planejament territorial sectorial en matèria d'infraestructures, així com els plans zonals» .

Al Berguedà, el consell d'alcaldes i el Consell Comarcal van decidir demanar que de la comarca s'hi incloguessin els tres camins esmentats. S'han acceptat el de Castell de l'Areny i el de Montclar. Però no el de Gisclareny, ja que «no compleix els requisits per esdevenir una carretera», exposa el president comarcal. Perquè tècnicament es pogués considerar una carretera, aquesta via hauria de fer un ample de 8 metres i caldria fer-hi importants inversions per adequar-la perquè reunís els requisits tècnics exigibles.

Aquest gener, el diputat Jordi Fàbrega ja va declarar a Regió7 que «de moment no assumirem la carretera». L'ens, però, està redactant el projecte per fer-ne la millora, unes obres que es preveu que estiguin enllestides l'any 2019 amb un cost d'uns 2 milions d'euros que pagarà la Diputació. L'ens també donarà més diners per fer-ne el manteniment.