El diputat Juanjo Puigcorbé coneix el projecte d'Avià Art

Juanjo Puigcorbé, segon per l´esquerra amb membres de la corporació avinesa ARXIU PARTICULAR

El diputat de Cultura de la Diputació de Barcelona Juanjo Puigcorbé ha visitat aquest divendres el Berguedà per conèixer el projecte d'Avià Art. Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Ajuntament d'Avià el 2015 per promoure l'art en espai públics. La Diputació de Barcelona hi ha aportat una ajuda de 15.000 euros.

Juanjo Puigcorbé ha signat el llibre d'honor del consistori avianès on s'ha reunit amb membres de la corporació i ha conegut les escultures que diferents artistes han dut a terme i els projectes que queden per realitzar.