La fiscalia demana inhabilitar sis mesos l'alcaldessa de Berga pel cas de l'estelada

ARXIU | D. C.

L´alcaldessa de Berga, Montse Venturós ARXIU | D. C.

La fiscalia demana una pena de sis mesos d'inhabilitació per a l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), a qui acusa d'un delicte de desobediència per no haver retirat l'estelada de la façana de l'Ajuntament durant dues campanyes electorals, malgrat l'ordre de la Junta Electoral. El judici s'ha d'assenyalar dins dels pròxims mesos al Jutjat Penal 2 de Manresa

A banda dels sis mesos d'inhabilitació, la fiscalia demana per a Venturós una multa de 540 euros. En el supòsit que el Jutjat Penal la condemnés, Venturós encara podria presentar un recurs a l'Audiència de Barcelona, que trigaria encara a resoldre's uns quants mesos més. El mandat de Venturós a l'Ajuntament de Berga s'acaba el juny del 2019.

El cas havia estat arxivat pel jutjat de Berga, però l'Audiència de Barcelona el va reobrir a petició de la fiscalia. Venturós, en el seu moment, no va comparèixer davant del jutge de Berga, per la qual cosa va ser detinguda pels Mossos d'Esquadra, que la van portar fins al jutjat.