"El metge de Lampedusa" i "Ragazzo" obren la programació teatral a Berga

El Teatre Municipal de Berga obre la temporada amb dues propostes escèniques de teatre social que arribaran durant el mes de març. Es tracta d''El metge de Lampedusa' i 'Ragazzo', dues obres que pretenen sacsejar el públic reflexionant sobre diverses qüestions d'actualitat com per exemple els naufragis dels refugiats a les costes del mar Mediterrani i la institucionalització de la violència enfront de la desobediència pacífica.

'El metge de Lampedusa' és una representació basada en 'Llàgrimes de sal', el llibre escrit per la periodista italiana, Lidia Tilotta, que relata l'autobiografia de Pietro Bartolo, un metge que dedica la seva vida a atendre els exiliats que naveguen des de les costes africanes fins a l'illa siciliana de Lampedusa buscant una nova vida a Europa. L'actor Xicu Masó interpreta al protagonista d'aquesta història a través d'un monòleg dirigit per Miquel Górriz. L'adaptació del muntatge ha estat realitzada per Anna Maria Ricart, la qual, s'ha nodrit d'algunes entrevistes i del documental 'Fuocoammare' de Gianfranco Rosi, que va resultar guanyador de l'Ós d'Or al Festival Internacional de Cinema de Berlín l'any 2016. L'obra sobre els refugiats es podrà veure aquest dissabte, 3 de març, a les 10 de la nit al Teatre Municipal de Berga. El muntatge és una coproducció del Teatre Lliure, el Festival Temporada Alta de Girona i Punt Produccions Teatrals.

La segona proposta titulada 'Ragazzo' s'endinsa en les 72 hores prèvies a l'assassinat de Carlo Giuliani, un noi que va morir a trets i atropellat per la policia italiana durant la manifestació antiglobalització realitzada a Gènova, el 20 de juliol de 2001, en el marc de la trobada dels líders mundials del G8. La peça teatral retrata el context polític i social que es vivia en aquests moments al continent europeu, on es va aplicar una retallada de drets, el tancament de les fronteres i la suspensió del tractat de Schengen, entre d'altres. Lali Álvarez és l'autora i directora d'aquest muntatge produït per la companyia Tot Terreny i protagonitzat pel jove i reconegut actor Oriol Pla. L'obra arribarà a l'escenari del Teatre Municipal el diumenge, 18 de març, a 2/4 de 7 de la tarda.

El preu de l'entrada de cada espectacle serà de 12€. Les entrades es poden adquirir anticipadament al portal web www.tinctiket.com i a taquilla, una hora abans de la representació. La programació del Teatre Municipal és una iniciativa de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga.