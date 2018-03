Apareixen retolats com a municipis de la República 50 pobles de la Catalunya central

Aquest dissabte 50 poblacions de diferents comarques de la Catalunya central (Bages, Berguedà, Moianès, Solsonès) s'han llevat retolats amb cartells de municipis de la República catalana afegits als cartells dels noms del poble.

La notícia s'ha fet pública a través de les xarxes socials. I l'han reivindicat els comitès de defensa de la república (CDR). "Aquesta matinada els CDR de la Catalunya central, han dut a terme una acció a 50 poblacions de la zona, reafirmant la seva condició de municipis de la república catalana" han informat a través de twitter.

Els rètols han aparegut en poblacions com Avinyó, Artès, Cardona, Sant Joan de Vilatorrada, Monistrol de Montserrat, Súria, Navarcles, Santa Maria d'Oló, Solsona, Cercs, Sant Jaume de Frontanyà o Berga. A la capital del Berguedà el rètol esmentat s'ha col.locat en un sol cartell de la ciutat, el que hi ha a la Valldan. I s'hi ha posat per les dues bandes: en una cara hi ha el nom de Berga i a l'altre el de la Valldan. La resta de cartells anunciadors de Berga continuen lluint només el rètol de Municipi per la Independència