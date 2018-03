Una dècada després Viladomiu Nou recupera el seu antic accés reconvertit

D. C.

Així ha quedat el vial després de la intervenció d´arranjament D. C.

Deu anys després que els despreniments de grans rocs del talús de la Granja de la C-144 obliguessin a tancar l'accés, que aleshores era l'accés principal a l'antiga colònia tèxtil de Viladomiu Nou (Gironella), avui es reobrirà oficialment al trànsit. I ho farà completament renovat, arranjat i reconvertit en un espai on conviurà la traça de l'antiga carretera amb un voral per a vianants i ciclistes diferenciat i delimitat per una tanca de fusta.

Tal com ha informat aquest diari, d'ençà dels despreniments de rocs del talús, el vial es va tancar al trànsit i es va habilitar una nova entrada per als vehicles per accedir a Viladomiu Nou.

L'agost del 2017, el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat va cedir l'espai a l'Ajuntament de Gironella en tractar-se d'una vial local. «Volíem que fos zona de vianants per als veïns, que connectés amb Viladomiu Vell i més enllà», ha explicat l'alcalde, David Font. L'obra ha costat 94.000 euros i l'Ajuntament ha rebut una ajuda de 47.000 euros de la Diputació.

Font ha dit que l'actuació suposa «normalitzar la situació d'un vial tallat des del 2009, que els veïns reclamaven i que ara llueix amb la doble funcionalitat: vial i de vianants