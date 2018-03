S'obren les inscripcions per gestionar les barres del concert de la Patum

L'Ajuntament de Berga ha obert la convocatòria per formar part de l'organització del concert de dissabte de Patum. L'esdeveniment, organitzat pel consistori en col·laboració amb les entitats locals de caire local, de caire cultural i juvenil, serà el proper dissabte 2 de juny en el marc dels actes de celebració de les festes de Corpus del 2018, que es portaran a terme del 30 de maig al 3 de juny a la capital berguedana.

El consistori ha obert un concurs públic adreçat a les associacions, entitats i fundacions culturals i/o juvenils sense ànim de lucre i amb seu a Berga per portar a terme el muntatge de les barres del concert de dissabte de Patum que es farà al passeig de la Indústria, a tocar del CAP Berguedà. Segons les bases, hi podran particpar un màxim de 5 entitats, que podran presentar les seves sol·licituds fins al 19 de març enviant un correu electrònic a l'adreça vilanaaj@ajberga.cat.

La cessió de l'espai s'atorgarà per ordre d'inscripció i serà per a un període de dos anys consecutius, tot i que no serà obligatori exhaurir-los. Les associacions que hagin superat el període de temps esmentat hauran de cedir el seu lloc a les noves entitats participants sempre que se superi el nombre de places disponibles.