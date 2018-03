Berga acull la presentació de l'avanç del Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves

La Diputació Barcelona invertirà 45 milions d'euros en fer possible la creació de les Vies Blaves a les conques dels riu Llobregat, Cardener i Anoia, un conjunt de 243 quilòmetres per descobrir aquests paisatges fluvials a peu o amb bicicleta o altres mitjans no motoritzats. Es tracta d'un projecte «inèdit al sud d'Europa» i un dels més importants de «turisme sostenible» a Catalunya.

Així ho han explicat aquest dilluns al Consell Comarcal del Berguedà Marc Castells, vicepresident segon de la Diputació de Barcelona i Agustí Serra, director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat. Els representants del departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona han presentat als representants de 12 ajuntaments berguedans situats al voltant de la futura Via Blava l'avanç del Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves. El projecte també s'explicarà dijous 8 de març a Manresa i el divendres 9 s'informarà a Castellolí als municipis de l'àrea d'influència del riu Anoia.

El PDU distingeix tres elements que conformaran les Vies Blaves i proposa criteris d'ordenació per a cadascun. «En primer lloc, la via, que es concep tant un camí físic, amb els requisits d'accessibilitat que això comporta, com un recorregut i un relat per l'evolució del paisatge i el patrimoni. Sempre que sigui possible, s'aprofitaran i condicionaran camins existents».

Les portes es corresponen amb els punts d'accés a la via i de concentració de serveis de mobilitat, seguretat i tècnics. «Indicativament, l'avanç proposa un total de 35 portes d'accés a les Vies Blaves. Finalment, els nodes són els encreuaments de les Vies Blaves amb altres camins històrics, rutes turístiques o senders de Gran Recorregut (GR)».

El Pla estableix, per a cadascun d'aquests elements, «una sèrie de criteris que en relació a aspectes com l'accessibilitat, el tipus de traçat, l'ordenació urbanística, i factors ambientals, paisatgístics i patrimonials».

El document, en aquesta fase d'avanç, «no defineix encara el traçat definitiu de la via ni el número i ubicació concreta de portes i nodes, sinó que en fa una proposta que s'haurà de treballar juntament amb els municipis situats al llarg de les Vies Blaves»

Tres branques de recorreguts

Les Vies Blaves s'estructuraran en tres branques. La Via Blava Llobregat recorrerà 140,5 quilòmetres des del seu naixement a les fonts de Castellar de n'Hug fins a Martorell, resseguint l'itinerari de les colònies tèxtils al Baix Berguedà i unint indrets com Sant Benet de Bages i Montserrat.

El recorregut principal es podrà completar amb fins a gairebé 90 quilòmetres més de possibles variants i enllaços. Es proposen 16 portes. La Via Blava Llobregat suposarà una inversió de 22 milions d'euros.

Per fer realitat Via Blava del Cardener s'habilitaran 54,7 quilòmetres d'itineraris pel Bages, entrant a la demarcació de Barcelona per Cardona i confluint amb la Via Blava Llobregat a Castellgalí. La inversió prevista és de 10 milions d'euros i s'indiquen 7 possibles portes d'accés.

La Via Blava de l'Anoia seguirà el riu al llarg de 48 quilòmetres per l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat. Començarà a Jorba i s'unirà a la Via Blava Llobregat a Martorell, amb un total de 12 possibles portes. Requerirà una inversió de 12 milions d'euros.



Un projecte inèdit al sud d'Europa



Les Vies Blaves aplegaran 58 muncipis de 7 comarques, amb una població de més de 400.000 habitants. «Cal tenir present, però, que un total de 5,2 milions de persones, el 70% dels catalans, hi viu o es troba a menys de mitja hora de distància. Per la dimensió del projecte, és una actuació inèdita al sud d'Europa» han indicat fonts de la Diputació.

La Diputació de Barcelona va endegar aquest projecte el 2015. El Departament de TES és l'encarregat de la tramitació i coordinació del PDU. «El Pla va més enllà de construir una nova eina de dinamització turística per a les institucions implicades. Es tracta de crear un marc urbanístic i territorial adequat per recuperar, difondre i fer accessible els diversos paisatges culturals i naturals situats al llarg de les lleres dels tres rius». Per aquest motiu el PDU «incentivarà el coneixement dels elements arquitectònics, arqueològics i socioculturals amb la màxima integració amb el paisatge que els acull, tot recuperant la seva història i potenciant la seva difusió».

El Pla també vol contribuir « a obrir noves connexions i relacions de mobilitat entre els municipis dels tres rius i servirà també per incrementar la qualitat de les activitats d'oci i salut, i per augmentar la conscienciació mediambiental».



Redacció coordinada del projecte



El disseny de les Vies Blaves es du a terme mitjançant la tramitació d'un Pla director urbanístic (PDU), una figura de planejament supramunicipal «amb un gran nivell de detall. Les aportacions que es recullin durant aquestes sessions de presentació al territori i de consulta als ajuntaments serviran per enriquir el document».

Com tots els PDU, un cop hagi rebut l'aprovació inicial se sotmetrà a informació pública i a l'audiència dels ajuntaments, perquè tots els municipis i la ciutadania puguin fer les al·legacions que estimin oportunes.

L'aprovació definitiva del PDU de les Vies Blaves es preveu per al primer trimestre de 2019. Per tal de coordinar tots els treballs, s'ha posat en marxa una comissió de seguiment amb representants de la Generalitat, de la Diputació i de l'equip redactor. La Diputació de Barcelona finança el cost de la redacció del PDU.

Finalment, s'ha engegat la redacció dels projectes executius de les tres branques de les Vies Blaves, per tal que avancin en paral·lel al PDU. Un aspecte novedós segons ha explicat el vicepresident de la Diputació de Barcelona Marc Castells.