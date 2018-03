El grup La Xinxeta tanca una etapa de quinze anys per manca d'infants

Després de gairebé quinze anys de trajectòria, el grup juvenil La Xinxeta de Berga abandona la seva activitat. Més de 300 joves i 25 monitors han format part de la història d'aquest esplai vinculat a la parròquia de Berga. Els seus responsables han decidit tancar una etapa després de la davallada d'infants inscrits registrada en els darrers anys. D'aquesta manera ho han explicat Loli Uribe i Anna Parcerisa, dues de les impulsores del projecte el 2003, i monitores fins al darrer moment.

La Xinxeta va néixer fa quinze anys per dinamitzar activitats per a un grup de joves que es trobaven a la parròquia un cop ja havien fet la comunió. «Es plantejava fer una mena de catequesi postcomunió, abans de fer la confirmació i d'aquí en va sorgir la idea», expliquen Uribe i Parcerisa.

Tot i que sempre s'ha mantingut una vinculació amb la parròquia, el grup s'ha caracteritzat per treballar valors com la solidaritat, el respecte i el treball en equip a partir d'activitats lúdiques i culturals, i sobretot, de la col·laboració amb entitats socials de la comarca. «Vam crear un projecte totalment diferent del que hi havia fins llavors, amb la voluntat de fer que els infants poguessin aprendre a partir de l'experiència i de la coneixença d'altres realitats però d'una manera amena i lúdica», han destacat.

La proposta va començar amb infants de 5è i 6è de primària i va tenir continuïtat també per als joves fins a segon d'ESO que, al cap d'un temps, van convertir-se en un grup independent, el Punt i seguit, que encara té continuïtat actualment. «Havíem arribat a ser una quarantena i era un nombre molt elevat per la infraestructura que nosaltres teníem, per això vam tornar a la idea original de treballar només amb nens de 5è i 6è», fan ressaltar.



Entitats socials i cultura

Els infants de La Xinxeta treballaven en dos vessants diferents: activitats per incentivar la solidaritat dels infants amb la implicació d'entitats com Càritas, Mans Unides, la Protectora d'animals, el Taller Coloma i AFNE, entre d'altres; i culturals, amb l'objectiu de donar a conèixer als joves la història de la seva ciutat i els principals elements que en formen part. Tot, destaquen Uribe i Parcerisa, a partir d'activitats lúdiques «que enganxaven molt els joves».

En els darrers anys, el nombre d'usuaris del grup havia anat a la baixa i a principi d'aquest curs van apuntar-s'hi únicament uns deu infants. Una davallada que, entre d'altres, consideren que està motivada per la gran quantitat d'activitats extraescolars que duen a terme els infants. «Vam decidir fer una pausa i replantejar-nos fer canvis al projecte i al programa d'activitats i adaptar-lo al nombre d'infants que s'hi havien inscrit», expliquen. Al damunt de la taula, també hi havia la possibilitat de deixar passar un curs i engegar de nou al setembre amb les piles carregades i amb una campanya de difusió per captar nous infants.

La tercera opció era abandonar l'activitat i decidir tancar una etapa. Finalment, així ho han decidit. A banda de la manca d'inscrits, un dels motius que els han influït a prendre la decisió és saber que la parròquia de Berga té entre mans un projecte per a joves que aniria dirigit als infants de les edats que participen a La Xinxeta. «Nosaltres hem valorat totes les opcions i hem pensat que era millor deixar pas a una nova iniciativa, que no pas allargar una situació d'incertesa, perquè possiblement al setembre el nombre d'inscrits el proper curs hauria estat igual de baix», han aclarit.



Una nova etapa

«Estem molt contents del que hem fet, i hem après molt dels infants, com esperem que ells hagin après els valors que hem intentat transmetre'ls durant el seu pas per l'entitat», han assegurat Uribe i Parcerisa. A més a més, han volgut dedicar unes paraules d'agraïment a totes les famílies i infants que els han donat suport i que han format part del grup, així com també als monitors i entitats que hi han col·laborat en aquests 15 anys. «Sense ells no hauria estat possible», afirmen.

Tot i que La Xinxeta tanca, els vuit monitors que mantenien l'activitat els darrers anys no volen dissoldre's ni perdre el contacte que han establert. «Ens sabia molt greu deixar de treballar junts i per això hem decidit que continuarem realitzant un parell d'activitats solidàries a l'any, per trobar-nos i compartir experiències», han finalitzat.