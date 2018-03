Viladomiu Nou estrena el vial arranjat amb la presència de Josep Rull

Els veïns de Viladomiu Nou (Gironella) van estrenar, ahir, el recuperat i arranjat vial que antigament havia estat l'accés principal a aquesta antiga colònia tèxtil de Gironella. Després d'una dècada d'estar tancat i barrat al trànsit, ahir aquest espai es va recuperar per a l'ús dels veïns amb una doble utilitat. Per una banda, com a via de circulació de vehicles, i per altra, com a espai per a vianants i ciclistes. L'obra ha costat 94.000 euros i l'Ajuntament ha rebut una ajuda de 47.000 euros de la Diputació.

L'acte d'obertura que va fer el consistori local, ahir, va tenir la presència de Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat cessat per l'aplicació de l'article 155 per part del Govern central. Rull, al seu dia, va gestionar la cessió del vial perquè es pogués fer l'obra d'arranjament i recuperació d'aquest espai com li van reclamar els veïns. Ahir, Rull va fer-se una foto de família amb els veïns i les autoritats locals.