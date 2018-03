Les Vies Blaves del Llobregat, el Cardener i l'Anoia, una inversió de 45 milions d'euros

La Diputació Barcelona invertirà 45 milions d'euros per fer possible la creació de les Vies Blaves a les conques dels rius Llobregat, Cardener i Anoia, un conjunt de 243 quilòmetres per descobrir aquests paisatges fluvials a peu o en bicicleta o altres mitjans no motoritzats. Es tracta d'un projecte «inèdit al sud d'Europa» per la seva envergadura ja que afecta 7 comarques, 58 municipis i una població de 400.000 habitants

Ahir, Marc Castells, vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, i Agustí Serra, director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat, van presentar al Consell Comarcal del Berguedà l'avanç del Pla Director Urbanístic d'aquest projecte. Compten que estarà aprovat el 2019. Amb tot, encara no s'ha fixat un calendari per dur a terme aquest ambiciosa actuació.

Els càrrecs polítics i tècnics del departament de Territori i Sostenibilitat i la Diputació de Barcelonan van presentar als representants de 12 ajuntaments berguedans situats al voltant de la futura Via Blava l'avanç del Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves. És previst que l'avanç urbanístic s'expliqui el dijous 8 de març a Manresa i el divendres 9 s'informarà, a Castellolí, els municipis de l'àrea d'influència del riu Anoia.

Les Vies Blaves s'estructuraran en tres branques. La Via Blava Llobregat recorrerà 140,5 quilòmetres des del seu naixement a les fonts de Castellar de n'Hug fins a Martorell, resseguint l'itinerari de les colònies tèxtils al baix Berguedà i unint indrets com Sant Benet de Bages i Montserrat.

El recorregut principal es podrà completar amb fins gairebé 90 quilòmetres més de possibles variants i enllaços. Es proposen 16 portes. La Via Blava Llobregat suposarà una inversió de 22 milions d'euros.

Per fer realitat la Via Blava del Cardener s'habilitaran 54,7 quilòmetres d'itineraris pel Bages, entrant a la demarcació de Barcelona per Cardona i confluint amb la Via Blava Llobregat a Castellgalí. La inversió prevista és de 10 milions d'euros i s'indiquen 7 possibles portes d'accés.

La Via Blava de l'Anoia seguirà el riu al llarg de 48 quilòmetres per l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat. Començarà a Jorba i s'unirà a la Via Blava Llobregat a Martorell, amb un total de 12 possibles portes. Requerirà una inversió de 12 milions d'euros.

Les Vies Blaves aplegaran 58 municipis de 7 comarques, amb una població de més de 400.000 habitants. «Cal tenir present, però, que un total de 5,2 milions de persones, el 70% dels catalans, hi viu o es troba a menys de mitja hora de distància. Per la dimensió del projecte, és una actuació inèdita al sud d'Europa» i també «un dels projectes més emblemàtics que farà la Diputació de Barcelona», va dir Marc Castells. «És un projecte mancomunat, que va més enllà d'una legislatura, és un projecte de país que ha d'unir Castellar de n'Hug amb el mar».

El PDU «incentivarà el coneixement dels elements arquitectònics, arqueològics i socioculturals amb la màxima integració amb el paisatge que els acull, tot recuperant la seva història i potenciant la seva difusió». Per la seva banda, el director general d'Urbanisme, Agustí Serra, va destacar que aquesta «és una iniciativa molt potent, no només des del vessant territorial sinó des del punt de vista paisatgístic».

David Font, president del Consell Comarcal, va dir que la comarca «no pot deixar escapar l'oportunitat de fer reviure tot allò que ha estat part de la nostra història i que ha de ser un element per al futur del Berguedà».