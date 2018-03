Berga convoca l'exposició anual col·lectiva de pintors Memorial Jacint Codina

L´Ajuntament de Berga ha obert el termini per formar part de la 68a edició de l´exposició anual col·lectiva de pintors berguedans Memorial Jacint Codina. Es tracta d´una activitat cultural que ha esdevingut un punt de trobada entre artistes vinculats a les arts plàstiques i que alhora els permet compartir les seves obres amb el gran públic.

Els creadors interessats en exposar les seves pintures s´hauran d´adreçar a la recepció del consistori berguedà per tal de comunicar la seva intenció de participar en aquesta mostra organitzada per la regidoria de Cultura. El termini establert per formalitzar la petició finalitzarà el proper divendres, 16 de març.

L´organització de l´esdeveniment recomana als participants que les obres siguin de recent creació, en la mesura que sigui possible. La mida dels quadres no podrà ser superior a 20F (73x60cm), segons el sistema de mesura internacional dels bastidors que s´utilitza per fixar les teles. En aquest sentit, es demana que els llenços es presentin sense cap tipus de marc i en cas contrari, es proposa que aquests marcs siguin molt lleugers. D´altra banda, les obres que superin les mides esmentades anteriorment no podran ser penjades.

Un cop feta la inscripció, els artistes participants hauran de portar els quadres a l´espai d´exposició de la Sala Casino, situat a la Ronda de Queralt, número 15 de Berga. El trasllat de les obres es podrà fer els dies 19 i 20 de març, de 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.

El dissabte, 24 de març, se celebrarà l´acte d´inauguració de la mostra a les 8 de la tarda. L´exposició estarà oberta al públic des del 25 de març fins al 15 d´abril i els visitants podran gaudir de les diferents peces mostrades durant els caps de setmana i festius, de 12 a 2 del migdia i de 6 a 2/4 de 9 del vespre.

Per últim, els autors participants podran recollir les seves obres els dies 16 i 17 d´abril, de 2/4 de 7 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre.