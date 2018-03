Berga se suma als actes de commemoració del Dia Internacional de les Dones que es faran del 7 al 21 de març

L'Ajuntament de Berga duu a terme un seguit d'actes per "fer palesa la desigualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, però també per reivindicar la presència, la perseverança, l´esforç, la feina i el talent de les dones en diversos àmbits socials, culturals i professionals.

Les activitats començaran aquest dimecres amb la gravació d´un programa de televisió anomenat ´Tot Dones´. Es tracta d´un format especial ideat per l´Àrea de Drets Socials de l´Ajuntament de Berga i Televisió del Berguedà en col·laboració amb l´Institut Guillem de Berguedà. El programa donarà a conèixer la opinió de noies d´entre 16 i 18 anys sobre diverses qüestions de gènere i també inclourà algunes referències a la campanya ´Vull la nit!´ per acabar amb les actituds i els comportaments sexistes en els espais d´oci nocturn. La periodista berguedana, Alba Sanclimens, serà l´encarregada de conduir el debat que es gravarà aquest dimecres, 7 de març, a les 7 de la tarda a la cafeteria Dickens de Berga. L´emissió del programa per televisió es farà el dijous, 8 de març, a les 10 de la nit.

La biblioteca Ramon Vinyes i Cluet també se sumarà als actes del Dia Internacional de les Dones a través de dues activitats adreçades al públic infantil i familiar. La primera proposta arribarà el dijous, 8 de març, i consistirà en una sessió especial de l´Hora del conte que es farà a les 6 de la tarda. En aquesta ocasió, l´equipament municipal acollirà un espectacle anomenat ´Princeses blaves i prínceps encantadors´ per trencar els estereotips que fomenten la creença que les princeses sempre han de ser rescatades pels seus prínceps blaus i que els prínceps sempre han de ser valents i forts. Aquest muntatge teatral creat i interpretat per Lídia Clua està basat en les obres literàries ´La caça del petó´ de David Melling i ´Roses i dracs´ de Núria Albertí.

La biblioteca també acollirà un taller titulat ´Visca les bruixes!´, a càrrec de l´associació Gogara. L´activitat és un exercici de memòria històrica que inclou jocs i dinàmiques participatives per descobrir qui van ser les bruixes realment, per què van ser perseguides i qui ha agafat el seu relleu en l´actualitat. El taller sobre bruixes es farà el dimecres, 21 de març, de 10 a 12 del matí. L´activitat ha estat proposada per la regidoria de Drets Socials i forma part de l´oferta de tallers que ofereix la Diputació de Barcelona als diferents municipis de la demarcació.

El diumenge, 11 de març, la companyia Tabú oferirà un espectacle anomenat ´La perdiu és de qui la caça´ que fusiona la música i el relat. Dos reis cornuts, una noia, condemnada, tres esclaves juganeres, un monjo perspicaç i un abat que encara ho és més, un barril molt útil i una princesa aventurera... són alguns dels protagonistes d´aquesta història on els personatges s´enamoraran, ballaran, s´arriscaran i moriran al so de la viola. El muntatge interpretat per Ariadna Pastor i Laia Capdevila combina contes eròtics, divertits, emocionants i màgics, contes plens de passió o enganys, de violència i elegància, d´enginy i d´humor per riure, però també per reflexionar. L´espectacle començarà a 2/4 d´1 a la plaça de Sant Joan.

Per últim, el Teatre Patronat acollirà la projecció de la pel·lícula ´Sufragistas´. El film dirigit per Sarah Gavron explica l´origen del moviment que va promoure el dret a vot de les dones angleses l´any 1912. La pel·lícula retrata la radicalització de les activistes que reivindicaven el sufragisme després de comprovar que les seves protestes pacífiques estaven sent ignorades. El film està protagonitzat per Carey Mulligan, Ben Whishaw, Anne-Marie Duff, Meryl Sreet i Helena Bonham Carter. La sessió es farà el diumenge, 11 de març, a 2/4 de 7 de la tarda i forma part de la programació estable de l´entitat 9,5mm Grup Internacional Cinematogràfic. El preu de l´entrada és de 5 euros.

Finalment, la regidoria de Cultura ha adquirit un fons de gairebé un centenar de llibres sobre feminisme que es podran consultar a la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet. Es tracta d´una adquisició que amplia el catàleg d´obres de la mateixa temàtica i que estaran disponibles a través del servei de préstec de l´equipament.