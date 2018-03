Una campanya convida a la reflexió i a canviar els hàbits en relació a la salut mental

La lluita contra l´estigma desembarca?, ?el proper d?i?ssabte, a Berga, en el marc de la campanya a nivell nacional que impulsa el col·lectiu Obertament. De 10 a 1 del migdia, el passeig de la Indústria, aprofitant la celebració del mercat setmanal, serà l´escenari d´accions de sensibilització.

Al punt d´informació s´hi instal·laran uns plafons de gran format que presenten qüestions sobre la incidència de la discriminació per raó de salut mental en les esferes més importants de la vida. L´objectiu és que «els vianants, atrets per unes dades que podrà veure des de lluny, s´acostin a participar en una enquesta interactiva i de l´experiència n´obtinguin una mirada més conscient sobre la problemàtica.»

Un sofà, que ja havia estat protagonista en anteriors campanyes i que és el leitmotiv que acompanya les accions de carrer, «és l´element que novament convidarà a prendre´s una estona per aturar-se a trencar el tabú i poder parlar obertament sobre un tema que porta anys silenciat.» Les persones que han viscut l´experiència de passar per un episodi destacable d´haver de cuidar la seva salut mental són, en aquest cas, les encarregades de portar les seves històries al carrer per tal de fer caure els prejudicis de les persones que s´acostin a participar. La campanya, a més de les accions al carrer, incorpora les noves tecnologies per tal d´arribar als públics més joves. Entrant a www.parlaobertament.org es pot participar al joc interactiu que permetrà posar a prova els propis prejudicis i la forma de reaccionar davant la notícia de que algú proper pateixi una malaltia de salut mental.