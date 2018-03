El Centre Alpí de Gironella es renova amb canvis a la junta i tres seccions

El Centre Alpí de Gironella (CAG) ha iniciat l´any amb canvis amb l´objectiu de continuar la seva activitat i evitar la desaparició d´aquesta entitat esportiva de referència a la comarca. El grup s´ha renovat amb canvis amb la junta i en la seva manera de funcionar per convertir-se en «un punt d´unió» entre els esportistes sense tenir en compte la disciplina que es practiqui.

Tal com han explicat fonts de la nova junta, l´antiga direcció va anunciar el setembre passat que a final d´any deixaven la gestió de l´entitat, i des d´aleshores un grup d´antics socis s´han anat reunint per cuinar el relleu. Des d´aquest gener, Pep Roca n´és el nou president; Joan Gamisans, el secretari; Joan Serra, el tresorer; i Marc Rojas, Nasi Pont, Marc Gamisans, Francesc Moreno i Josep Esquius, els vocals. La nova junta té com a principals objectius «seguir tramitant les llicències federatives i assegurar la bona salut del club, no només socialment sinó també econòmicament».

Pep Roca recalca que la nova junta vol «començar des de zero». Per fer-ho, l´organització interna de l´entitat també canvia, ha anunciat, i s´han creat tres seccions: running, amb corredors competitius i no-competitius; escalada i muntanyisme, que engloba l´esquí, el trekking i el senderisme. L´objectiu, diu Roca, és «ser un punt d´unió entre tots els gironellencs que s´estimin la muntanya, més enllà de la disciplina que hi practiquin».

La nova junta també ha contactat amb altres entitats esportives de la comarca per «crear sinergies» i col·laborar a l´hora d´organitzar activitats.

Un altre dels objectius de la junta és aconseguir nous socis. A hores d´ara n´hi ha una trentena, però l´entitat confia que a final d´any la xifra s´acosti al centenar. Per intentar complir amb les expectatives, el CAG farà sortides de club cada dos mesos. «Volem que ser soci resulti rendible», afirma el president. En aquest sentit, l´entitat ja ha contactat amb la UBIC per intentar que els comerços de Gironella ofereixin descomptes als associats. Els interessats a fer-se socis del Centre Alpí ho poden fer per tres vies: amb un missatge privat al compte de Facebook del club, enviant un correu electrònic a centrealpigironella@gmail.com o adreçant-se a la botiga Costa Esports, de Gironella.

El Centre Alpí de Gironella també necessita un canvi de seu social. Segons fonts de la nova junta, l´estructura de l´actual local «està en mal estat, i els experts recomanen canviar d´espai per a les trobades».

Per això, han traslladat aquesta necessitat a l´Ajuntament i confien trobar una solució durant aquesta temporada. A més, a l´interior de l´actual local hi ha un dels tres rocòdroms que des de fa anys té Gironella. El mal estat del local, però, no permet fer servir l´equipament. Per aquest motiu, el CAG també ha plantejat al consistori la possibilitat de traslladar el rocòdrom a un altre punt de la vila per tal que els gironellencs en puguin fer ús. Els altres dos rocòdroms de Gironella són a la font del Balç i a la plaça de l´Estació.