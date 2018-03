Consulta les afectacions públiques de la vaga feminista a Berga

Aquest dijous, 8 de març, s´ha convocat una vaga general per part de centenars d´associacions feministes, que també ha estat avalada parcialment pels sindicats. Es tracta d´una aturada per reivindicar les desigualtats que es produeixen entre dones i homes en l´àmbit laboral, la formació, les cures, el consum i les violències de gènere. La convocatòria és tant per a dones com per a homes i es realitzarà en el marc de la commemoració del Dia Internacional de la Dona establert per l´ONU l´any 1975.

Algunes de les organitzacions que convoquen la vaga proposen aturades de 24 hores, mentre que d´altres contemplen aturades per torns de dues hores. Davant de la convocatòria de vaga que afectarà les activitats de tots els empleats de l´Administració Pública, tant funcionaris com laborals, l´Ajuntament de Berga ha establert el personal estrictament necessari per garantir el funcionament dels serveis essencials a la ciutat durant la jornada de vaga convocada per aquest dijous.

Àrea de Secretaria:

- 1 persona que assumeixi les funcions de la Secretaria municipal

- 1 personal administratiu

Serveis TIC:

- 1 persona

Àrea de Benestar Social:

- 1 treballador o treballadora social

Àrea de manteniment de la ciutat:

- 2 operaris o oficials de la Brigada de Manteniment

Registre General:

- 2 persones

Instal·lacions esportives:

- 1 persona

Escola Bressol Flor de neu:

- 1/3 dels educadors i/o educadores: 3 persones

- Servei de menjador: 1 persona

Escola Municipal de Música de Berga:

- Direcció: 1 persona.

- Cap d´estudis: 1 persona.

- Secretaria: 1 persona

- 1/3 del professorat: 6 persones.

Biblioteca Ramon Vinyes i Cluet:

- 1 persona

Àrea de Seguretat Pública:

El Cos de la Policia Local, de conformitat amb l´establert en l´article 6.8 de la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, no podrà exercir en cap cas el dret de vaga.

Pel que fa a la resta de serveis externs vinculats a l´Ajuntament de Berga es prestaran en funció de l´assistència de treballadores i treballadors en cada cas. Per exemple, es registraran aturades de 2 hores en el servei de neteja d´edificis municipals. Concretament, se suprimiran les tasques de neteja dels pavellons d´esports, l´Escola de Música i l´edifici de l´antic hospital, situat a la plaça del Doctor Saló, des de les 11 del matí fins a la 1 del migdia.